TOZ uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten cuma güne kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten cuma güne kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı bildirilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, toz
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