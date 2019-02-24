TOZ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu gece yarısından itibaren Salı günü gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.