TOZ uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren 3 gün bölgede etkili olması beklenen tozlu hava nedeniyle halkı uyardı.
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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren 3 gün bölgede etkili olması beklenen tozlu hava nedeniyle halkı uyardı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, toz
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