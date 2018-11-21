TOZ uyarısı
Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerine karşı yurttaşları uyardı
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Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması nedeniyle, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın cuma gününe kadar süreceği ifade edildi.
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