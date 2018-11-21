TOZ uyarısı

Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması nedeniyle, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.



Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın cuma gününe kadar süreceği ifade edildi.