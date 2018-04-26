TOZ uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, havadaki toz bulutlarının olumsuz etkilerine karşı astım, alerji, akciğer rahatsızlığı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin, dışarıya maske kullanarak çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, herkesin maske takmasını gerektiren bir durum görülmemekle birlikte, tozlu havanın etkili olduğu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması tavsiye edildi.