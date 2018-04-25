TOZ uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yarattığını bildirdi ve toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, hava kirliliğinin yarın gece yarısına kadar süreceği de ifade edildi.