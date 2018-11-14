“Tosun Firar’da”nın galasına yoğun ilgi

“Çiftlik Bank”la 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank-Tosun Firarda' filminin Kıbrıs galası geçtiğimiz akşam Acapulco Resort Convention & SPA’da gerçekleşti.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Ertuğrul Demirci, Merkez Kaymakam Ahmet Arslan ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun da izlediği film gösterimine çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor.

Yönetmen İsmail Hakkı Koç, “Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak” diyor.

Başrollerinde Burak Alkas ve Fercan Bay'ın olduğu film “Çift'lik Bank - Tosun Firarda” 16 Kasım'da vizyona girecek.

Amerika, Kıbrıs Acapulco Resort Convention & SPA’da ve İstanbul'da çekilen filmin dağıtımcılığını Özen Film yapıyor.