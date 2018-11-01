Toros tatbikatı yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Toros tatbikatının, sürdürülmekte olan yapıcı tutumun bir göstergesi olarak, bu yıl da icra edilmemesine karar verildiğini açıkladı.

Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık ortaklaşa yapılan Toros tatbikatının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da icra edilmemesine karar verilmiştir. Söz konusu karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunulmuştur. Bu kararımız, sürdürmekte olduğumuz yapıcı tutumumuzun bir göstergesidir”.