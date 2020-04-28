Toros “Nüfusun sadece % 2’sine test yapıldı”

CTP Milletvekili Fikri Toros son dönemdeki test sonuçlarının yeniden açılma için motive kaynağı yarattığını söyleyerek “Hala nüfusun % 2’sine test yapılması ve pandemi hastanesinin yokluğu endişe kaynağıdır” dedi.

Hükümetin söylem ve eylemlerinin çeliştiğine işaret eden Toros, “Hükümet yeniden açılmadan sonra yeniden kapanma olasılığın da ortadan kaldırmalıdır.” dedi.

Toros işsizlik ödeneğinde yapılan % 44’lik kesintinin derhal geri verilmesi gerektiğini ifade ederek “Piyasadaki talebin az olacağını görüyoruz. Yeniden açılma sonrasında tüm işletmeler büyük bir gelir kaybıyla karşı karşıya olacaklar” dedi.

“Dış kaynak konusunda başarısız olan ve iç kaynak konunu öteleyen hükümet yurttaşları bireysel borçlanmaya itmektedir” diyen Toros ekonominin yapısal desteklerle düzelebileceğini işaret etti.

Coronavirüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta hiçbir şeyin 10 Mart öncesi gibi olmayacağını söyleyen Toros yaşamın yeninden şekilleneceğini anlattı.