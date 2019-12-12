Toros: Maraş konusunda hükümet ortaklarının birbiriyle çelişiyor

Maraş’la ilgili alınan kararı memnuniyetler karşıladığını, ancak Maraş üzerinde iki tane BM kararı olduğunu anımsatan Toros, önce BM’nin muhatabı olan Cumhurbaşkanı ile görüşüp, BM’ye iletmelerini heyecanla beklediklerini, ancak ne yazık ki bunun yapılmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs konusu ve Kıbrıs çözüm sürecinde garantör ülkelerden sonra en çok ilgi gösterenin Rusya Federasyonu olduğunu, ekonomik, siyasi, Doğu Akdeniz projesi başlıkları altında Rusya ile önemli bir diyaloğun tesis edilmesi ve bir temsilcilik açılmasının yollarının zorlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de münhasır bölge içinde devam eden hidrokarbon faaliyetlerine değinen Toros, Türkiye’nin kendi haklarını korumaya yönelik başlattığı çalışmalara işaret etti.

Toros, Kıbrıs konusunda son dönemde Crans Montana’ya kadar yaşanan gelişmelere değinerek, Bakanlık ve hükümetin federasyon modelinin artık tükendiğini, bundan sonra alternatif iş birliğine dayalı modellerin gündeme gelmesi gerektiği, alternatif modelin gündeme gelmeye başladığını anımsattı.

Maraş’la ilgili alınan kararı memnuniyetler karşıladığını, ancak Maraş üzerinde iki tane BM kararı olduğunu anımsatan Toros, önce BM’nin muhatabı olan Cumhurbaşkanı ile görüşüp, BM’ye iletmelerini heyecanla beklediklerini, ancak ne yazık ki bunun yapılmadığını kaydetti.

Toros, Maraş konusunda hükümet ortaklarının da birbiriyle çeliştiğini ifade ederek, bunun bir hayal ürünü olduğu düşüncesini dile getirdi. Toros, bu konunun doğru kanalda görüşülmesi temennisini aktardı.

İthalat ve ihracat arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasının AB standartlarına uyumlaşmayla gerçekleştirilebilecek bir durum olduğunu söyleyen Toros, Dışişleri Bakanlığının AB standart kurumları ve ya onlara akredite olmuş standart kurumları ülkeye getirmesi gerektiğini anlattı.

Dışişleri Bakanlığı’nın gözlemci olarak katıldığı İslam İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatları konusuna değinerek, lobi faaliyetleri konusunda etkili iki kanal olduğunu anlatan Toros, bu kanalların daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi.

Eski Eserler konusu…

CTP Milletvekili Fikri Toros da, Eski Eserler Dairesi’nin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığında olmasının garip olduğunu ifade etti.

Gazimağusa’da 2014 yılından bu yana serbest liman içindeki taş üretme potansiyeli bulunan ocağın işletme bekler durumda olduğunu, muhtelif başvurular yapılmasına rağmen bu konun hala çözüme muhtaç durumda olduğunu kaydetti.

Canbulat Burcu restorasyon ihalesinin taş ihtiyacı sebebiyle iptal edildiğini öğrendiğini söyleyen Toros, tüm kentin restorasyon ve renovasyonu için taş ihtiyacı bulunduğunu ve bu konunun çözümü için serbest limandaki ocağın faaliyete alınması gerektiğini, bunun çok zor olmayacağını düşündüğünü, bölgenin restorasyonda kullanılacak taş kaynağı sorunun da acilen değerlendirmesinin yapılacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda, daha fazla görünür hale getirmek için ülke kurumları ve uluslararası kurumlar arasında bir ilişki tahsis edilmesi konusunda yetkili bakanlık olan Dışişleri Bakanlığı’nın önemine işaret eden Toros, bakanlığın organizasyon şeması ile ilgili bazı görüşler ortaya koydu.

Bakanlığın bir hukuk şubesine ihtiyacı olduğuna, bu şubenin finansı için Maliye Bakanlığı’nın bir çalışma yapması gerektiğine işaret eden Toros, öte yandan Belediyeler Birliği ve Dışişleri Bakanlığı’nın eş güdüm içinde çalışması gerektiği düşüncesini de dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın 27 tane dış temsilciliği olduğunu, bunların sayısal olarak değil nitelik olarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Toros, Kıbrıs Türk diasporası ile Dışişleri Bakanlığı’nın daha yakından ilgilenmesi gerektiğini, bunun için de dış temsilciliklere büyük işler düştüğünü kaydetti.