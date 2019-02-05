Fehime ALASYA



“Kırsal Kesim Arsaları” seçim yatırımı olarak kaldı, gençler için bir “yuva”ya dönüşmedi. Özellikle Ulusal Birlik Partisi Başbakanlığındaki hükümetler döneminde gündemden düşmeyen ve kamuoyunda “seçim yatırımı” olarak konuşulan kırsal kesim arazi dağıtımları, bölge gençlerinin yüzünü güldürmedi.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçim öncesinde de 31 köyde toplamda bin 101 ‘gence’ kırsal kesim arazisi dağıtılmış, dağıtılan yerler tarla olarak kalmıştı.

Kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi alan birçok kişi hala bu yerleri değerlendiremedi. Altyapı sorunu bulunan arazilerde elektrik, su, yol verilmezken, hak kazananların elinde olan tek şey tören sırasında verilen ‘hak sahipliği belgesi’…

Bölgede arsa sahibi olan gençler, alt yapısı bulunmayan, parselleri dahi belli olmayan arazilerine henüz bir çivi bile çakamadı.

Gaziveren’de 2010 yılında dağıtılan 60’a yakın kırsal kesim arazi hala birer tarla olarak kullanılıyor. Söz konusu arsaların ‘hak hukuk’ çerçevesinde dağıtılmadığını belirten Gaziveren Muhtarı Hasan Akın, yapılanların oy kaygısı ile ‘ailelere peşkeş’ olduğundan yakınırken, hak sahibi olan gençlerin aileleri ‘Hiçbir şey yapmadılar, arsalar yalan oldu, çocuklarımız mağdur oldu’ diye isyan etti.

Bölgede yıllardır kanayan yaraya dönüşen kırsal kesim arazileri, ihtiyaçlı gençleri ve aileleri zor durumda bırakıyor.





BÖLGELİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

İsmet Korkut: “Bu konu siyasilerin oy kavgasıdır”

“Biz Gaziveranlılar denize alışırız, böyle giderse bir yıl sonra denizi göremeyeceğiz çünkü plansızın programsız yapılar yapılıyor. 9, 10, 12 kat olmak üzere pek çok bina yapılıyor. Bu konu siyasilerin vurdumduymazlığıdır. Bu konu siyasilerin oy kavgasıdır. Kırsal kesim arsası öncesi sanayi bölgesi diye yola çıkıldı o da hikâye oldu. Seçimin hemen öncesindeydi. Devletin bu bölgede çok fazla hali arazisi var, yetişen kırsal kesim diye adlandırılan bölgelere mandıra yaptı, çeşit türlü şeyler yaparak, işkal etti. Bu konu siyasilerin oy kavgasıdır."

Hasan Çekirge: “Köyün yolunu bilmeyen adama bile kırsal kesim arsası verildi”

"Ben de Gaziveranlıyım. Köyün yolunu bilmeyen adama bile burada kırsal kesim arsası verildi. Ben ihtiyacım yok diye talep etmedim. Yurt dışında kalanlar bile kırsal kesim arsası aldı. Köyden de alan oldu, hak eden birkaç kişiye de verdiler ama insanlar değerlendiremedi. Çünkü yasal olarak Koçak alamadılar. Peşkeş. Ekilen yerlerdi. Hali arazileri zeytin doldurdular."

Hasan Akın (Gaziveren Köy Muhtarı): “60’a yakın arsa dağıtıldı hepsi de kendi ailelerine peşkeşti”

“2010 yılında bölgede kırsal kesim arsası verildi. Yaklaşık 55, 60 tane verildi. Sadece birkaç aileye verildi, köye dağıtmadılar. Hatta bazı aileden birçok kişiye verildi. Verilenlerin arasın sadece üç, dört kişi köylüdür. İngiltere, Yeşilyurt, Mağusa ile Avustralya’da olanlara bile verildi. Köyde yaşayan üç gence verildi, diğerleri de yurt dışında yaşayan köylülere verildi. Alan köylü gençler ise hiçbir şey yapamadı, parselizasyonu yok, yolu yok, suyu yok, altyapısı yapılmadı. Bu konuşunla arsa alanları 20 dönüm civarı bir yerdir. Bu arsaları alan bazı gençler devlete ödeme de yaptı ama buna karşın hiçbir karşılık alamadı, hiçbir şey yapamadılar.

Köyde gerçekten arsa ihtiyacı olan toplasanız 15 genç yoktur, bence hepsine de arsa verilmeli, 60’a yakın arsa dağıtıldı hepsi de kendi ailelerine peşkeşti."

Buket Oksu: “Elimize sadece bir belge verildi, yolu, sokağı, altyapısı yok, yerimizi bile gösteremediler”

“Benim oğluma da 2010 yılında kırsal kesim arsası verildi. Dokuz sene önce elimize sadece bir belge verildi. Yolu, sokağı, altyapısı yok, yerimizi bile gösteremediler. Üstelik bizden ödeme yapmamızı da istediler, bazıları yatırdı, ben evlatlarıma izin vermedim, başıma ne geleceğini bildiğim için yatırmadım. Oğullarım hala evsiz, 31 ve 38 yaşında ikisi de evsizdir. Bizim gibi kaç fakir fukara var. Arsamız da yok, ev yapmayız. Biz köyün gençleri için bunları isteriz. Köyümüzde takımımız bile yok, kulübe tesis için yer veriliyor ama gençlere yer verilmiyor. Bir şahsa 90 dönüm arazi verildi, bölge için hiçbir faaliyet yok. Oğullarımızın buradan kaçacak imkânı da yok. Arsayı bulsak şimdiye ev yapardık ama maalesef... Köyümüzün gençleri için bu kırsal kesim arazilerinin verilmesini isteriz. Çocuklarımız yuva kuramıyor, kiraya çıkamıyor, arsa alıp ev yapamıyor."

Aphrodite Otel Genel Müdürü Cihan Erdoğan: “Hakkı veya ihtiyacı olmayan birçok kişiye arsa dağıtıldı”

“Bu bölgenin tümünü kırsal kesim arsası yapacaklarını söylediklerinde bizim sitemiz buradaydı zaten. Hemen bizim arazimizin dibini de hatta yolumuzu da kırsal kesim arazisi olarak verildi. Siteye girişte iki yolumuz var, bu verilen kırsal kesim arsası ile yolumuz kesilmek istendi. Bölgede verilen arsalar ihtiyaç sahibi kişilere, toplumun, bölgenin faydasına olmadı. Bu yönde yatırım yapılmadı. Bölgede dağıtılan kırsal kesim arsaları kör düğüm oldu. Biz de konuyu mahkemeye taşıdık, muhtar da, bazı vatandaşlar da, herkes sorun yaşadı. Hakkı veya ihtiyacı olmayan birçok kişiye arsa dağıtıldı. Biz mahkeme sonucunda uzlaşıya vardık. Bu konu bence sil baştan çözülmeli, ihtiyaçlı gerçek gençlere arazi verilmeli.”

YAKIN GEÇMİŞTE NELER YAŞANMIŞTI?

Kırsal kesim arazisi dağıtımıyla ilgili ise yakın geçmişte yaşananlar hala hafızlarda…

Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçim öncesinde 31 köyde toplamda bin 101 ‘gence’ kırsal kesim arazisi dağıtılmıştı. Yüzlerce genç, düzenlenen törenlerle ‘kırsal kesim arsası hak sahipliği belgelerini’ teslim almış, bu süreçte, gerek basın, gerekse sosyal medyada ‘peşkeş’ iddiaları gündemden düşmemişti.

Arsa dağıtılan köylerde başı Korkuteli, Aygün, Mutluyaka’nın dışında Ziyamet, Gelincik ve Boltaşlı gibi Karpaz köyleri çekmişti.

Korkuteli, Aygün ve Mutluyaka’da 200, Ziyamet, Gelincik ve Boltaşlı’da 165 genç kırsal kesim arazisi hak sahipliği belgesi almıştı.

Bir yılda 1101 gence arazi

Bununla birlikte Mesarya bölgesinde de kırsal kesim arsası dağıtımı gerçeklemişti.

Akova, Yıldırım, Ulukışla ve Yeniceköy’de 89, Serdarlı ile Görneç’te 77 kişiye kırsal kesim arazisi verilirken, aynı dönemlerde Pınarlı’da 13, Gönendere’de 15, Sütlüce’de ise 19 kişi de bu haktan yararlanmıştı.

Köyler arasında kırsal kesim arazisi en az dağıtılan köy ise 5 kişiye verilen arsalarla Nergisli olmuştu. Tüm bunların yanında, Akıncılar’a 16, Aslanköy’e 12, Kurudere’e 18, Alaniçi, Muratağa ve Sandallar’a 32, Paşaköy’e 43, Köprü’ye 16, İncirli’ye 12, Kalkanlı’ya 109 kırsal kesim arazisi dağıtılmıştı.