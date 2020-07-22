'Törene katılan kameraman Covid-19 pozitif' iddiası

20 Temmuz törenine Türkiye'den gelerek katılan bir kameramanın covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtiliyor.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, Anamur Belediye Başkanı MHP’li Hidayet Kılınç ve Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı.

'Kameraman testi pozitif çıkınca gelmedi'

KKTC’de törenlere katılan bir kameramanın testinin pozitif çıktığına ilişkin haber tedirginlik yaratırken, söz konusu kameramanın testinin pozitif çıkması üzerine adaya gelmediği, törenin de yayın kuruluşunun buradaki ekibince takip edildiği de belirtildi.

Kameramanın tören için gelecek ekipte olduğu ancak test sonucunun pozitif çıkmasıyla gelişinin de iptal edildiği ifade ediliyor.

Anamur Belediyesi Başkanı doğruladı

Anamur Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs"a etkinliği çekim ekibinde bulunan görevli kameramanın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı Anamur Belediye Başkanı tarafından doğrulandı.

Sözcü Gazetesi, Mersin’in Anamur Belediye Başkanı MHP’li Hidayet Kılınç, kendisi ve özel kalem müdürlüğü çalışanlarının karantinaya alındığını açıkladığını yazdı.

Sözcü Gazetesi, KKTC’de düzenlenen törene katılan ekipte bulunan kameramanın, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a döndüğü ve koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını yazmıştı.

Girne Turizm Limanı’ndaki etkinliğe Başbakan Ersin Tatar da katılmış, bir konuşma yapmıştı.