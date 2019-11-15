Törende ‘tarihi’ hata!

KKTC’nin 36 kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen ana törende, kürsü arkasında yerleştirilen dev panoda, tarihi bir hata yapıldı.

KKTC’nin ‘36. Yıl’ temalı panoya tarih, 1 yıl öncesinin tarihi, yani 15 Kasım 2018 olarak yazıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşması sırasında fotoğraf karesine yansıyan görüntüde, kürsü arkasında bulunan 36’ncı yıl panosunda 2019 yerine 2018 tarihi dikkat çekti. Bu ‘tarihi’ hatanın nasıl gözden kaçtığı merak konusu oldu.