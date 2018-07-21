Töre ve Aligüllü ödülünü aldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği düzenlenen törenle Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vadeden Hakemi Ödülü’nü Zekai Töre’ye takdim etti. Med Club tesislerinde düzenlenen törenle Töre’ye ödülü verilirken, uzun yıllar hakemliğin gelişimine koyduğu katkılardan dolayı da Alper Aligüllü’ye özel ödül takdiminde bulunuldu.