Töre: ”United Cyprus” hayal

UBP Milletvekili Zorlu Töre mecliste “Rum-Yunan Zihniyetinde Değişiklikler Var Mı? konulu bir konuşma yaptı.

Liderlerin dün akşam gerçekleştirdikleri sosyal içerikli yemeğe değinen Töre, Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinde bir değişiklik olmayacağını yaşanan tarihi süreç içinde gördüklerini iddia etti..

Sürecin sona ermesi gerekirken, sürekli tekrarlanmasını eleştiren Töre, Kıbrıs’ta Yunan zihniyetinin sebep olduğu iki ayrı devlet bulunduğunu, ”United Cyprus” peşinde koşmanın hayal olduğunu savundu.