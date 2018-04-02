Töre, hastaneye kaldırıldı
Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’nın verdiği bilgiye göre, Töre, güneş çarpması ön teşhisiyle gözetim altında tutuluyor.
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Töre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’nın verdiği bilgiye göre, Töre, güneş çarpması ön teşhisiyle gözetim altında tutuluyor.
Dizdarlı, Töre’nin durumunun iyi olduğunu, şikayetinin giderilmesi için gerekli tetkiklerin yapılacağını söyledi.
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Etiketler : sağlık, zorlu töre
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