Toprak sete çarptı, 1 yaralı
Nergisli İnönü Kavşağına dün gece yarısı trafik kazası meydan geldi. Kazada 47 yaşındaki Sezgin Şimsek yaralandı
Nergisli İnönü Kavşağına dün gece yarısı trafik kazası meydan geldi. Kazada 47 yaşındaki Sezgin Şimsek yaralandı.
Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 00.40 sıralarında Nergisli-İnönü kavşağı civarında, Vadili'de sakin Sezgin Şimşek, alkolün etkisi altında GV 815 plakalı çift kabin kamyonet ile Nergisli’den İnönü yönüne doğru gittiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkıp toprak sete çarpan araç yolun içerisinde yan yatarak durabildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Sezgin Şimşek, Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in sol leğen kemiği üst kısmında kırıklar olduğu bildirildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.