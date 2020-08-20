Toprak sete çarpıp takla attı, 2 yaralı
Mağusa – Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Ayşe Özyolcu ve 6 yaşındaki Atlas Özyolcu yaralandı.
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Mağusa - Lefkoşa ana yolunda, Yonca Kavşak civarında bugün 10.30 sıralarında yoldan çıkıp takla atan araçtaki 6 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ayşe Özyolcu (K-29) yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi yüzünden yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu’nun (E-6), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası, Ayşe Özyolcu
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