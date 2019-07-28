Toprak sete çarpıp takla attı

Tatlısu-Kaplıca anayolunda Yaşar Babacanlı yönetimindeki CP 305 plakalı aracı ile takla attı. CP 305 plakalı araç sürücüsü Babacanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisten alınan ilk bilgide sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: Bugün saat 11.30 sıralarında, Tatlısu - Kaplıca Anayolu birinci kilometresinde, Yaşar Babacanlı (E-48), yönetimindeki CP 305 plakalı salon araç ile Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar Fehime Alasya