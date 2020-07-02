"Toplumun sesine kulak ver"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu (BRTK) toplumun sesine kulak vermeye çağırarak, kurumun siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Birlik, kuruma münhalle, hukuka ve etik kurallara göre istihdam yapılması gerektiğini kaydederek, “BRT’ye münhalsiz ve siyasi tercihli münhaller yapıldığı herkesin bildiği bir sırdır” açıklamasında bulundu.

“BRT TOPLUMUN SESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ HER GEÇEN GÜN KAYBEDİYOR”

Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu yayıncısı BRT ne yazık ki toplumun sesi olma özelliğini her geçen gün daha da kaybetmektedir. Zaman zaman asli politikasından uzaklaşan ve belli anlayışların sesi olan BRT’de bu durum son zamanlarda yeniden hortlamıştır. Kıbrıs Türk toplumu yaşanan pandemi sürecinde belki de tarihinin en zor süreçlerinden birini geçirmektedir. Hal böyleyken pandemi sürecinde bile BRT’nin toplumun sesi olmak yerine hükümetin sesi olmayı tercih ettiği görülmektedir.”

“TOPLUMUN GÜNDEMİNİ TOPLUMDAN SAKLAMAYA YÖNELİK ANLAYIŞ VAR”

“Ülkeye karantinasız girişlerin başladığı ve halkın endişelerinin hat safhaya çıktığı ortamda dahi BRT belli bir anlayışın sesi olmayı sürdürmüş, toplumun sesi olmayı tercih etmemiştir” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Her haber bülteninde manşet olması tartışılamayacak kadar açık olan uçuşların karantinasız başlaması haberi BRT tarafından çağdışı yöntemlerle gözardı edilmeye çalışılmış ve TV ana haber bülteninde ilk haber olarak yer almamıştır. Bunu basit bir ‘birinci haber’ tercihi olarak değil toplumun gündemini toplumdan saklamaya yönelik bir anlayışın ürünü olarak değerlendirmek gerekir.

“BU DURUMA SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

“Çok sayıda üyemizin emek verdiği BRT’nin düşürüldüğü bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerine yer verilen açıklama şu sözlerle tamamlandı:

“KTGB olarak BRT Yönetimine şunu hatırlatmak isteriz: Yönetimler gelip geçicidir ama BRT bakidir. Bu nedenle siyasi çıkarlarınız uğruna BRT’yi kullanmaktan vazgeçin. Diğer yandan BRT’ye münhalsiz ve siyasi tercihli münhaller yaptığınız da herkesin bildiği bir sırdır. Birlik olarak ihtiyaç durumunda istihdama karşı değiliz, ama yapılacak istihdamın münhalle ve torpilden uzak, hem hukuki ama hem de etik yöntemlerle yapılması şarttır.”