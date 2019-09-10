“Toplumun gelişmesi için kitaplara ihtiyacımız var”

Khora Kitap Lefkoşa Direktörü Mustafa Keleşzade, 8 yıllık çalışmasını ve kitaplara olan sevgisini anlatıyor. Kitapların hayal gücünün renkliliğine olan önemine vurgu yapan Keleşzade, hem kafe, hem de kitapevi niteliğindeki bu samimi mekanın, okurlarla olan bağına da değiniyor. “Kitapların hayal gücümüze olan inanılmaz etkisinin önemini kavramalıyız”

Dila ŞİMŞEK

Khora Kitap Lefkoşa Direktörü Mustafa Keleşzade, 8 yıllık çalışmasını ve kitaplara olan sevgisini anlatıyor. Kitapların hayal gücünün renkliliğine olan önemine vurgu yapan Keleşzade, hem kafe hem de kitapevi niteliğindeki bu samimi mekanın, okurlarla olan bağına da değiniyor.

ODTÜ Kıbrıs kampüsünde siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümü okuyup, ‘askerlik’ yaptıktan kısa bir süre sonra Khora’da çalışmaya başladığını söyleyen Keleşzade, o zamanlar kitabevinin de yenilerde açılmış olduğunu belirtiyor.

“Kitap üretimine odaklı, tek sahibi olmayan bir yerdir”

Khora’nın, kurumsallıktan uzak, kolektif bir mekan olduğunu ifade eden Keleşzade, “Bir kişinin gelirden kar ettiği değil, kitap üretimine odaklı, tek sahibi olmayan bir yerdir” diyor.

“Buraya gelen kişiler ‘müşteri’ değil, burası ile birlikte yaşayan, bizimle sohbet eden, karşılıklı görüş aldığımız insanlardır…” diye devam ediyor.

Bu sebeple misyonun temel alışverişin dışına çıktığını ve daha verimli bir pozisyon yaratıldığını dile getiriyor.

“Amacımız Kıbrıs’ın deneyimli yazarları, sanatçıları ve tarihçilerinin sanatseverlerle bir araya gelebilecekleri bir ortam yaratmaktı”

Birkaç sene önce Mağusa ve Güzelyurt’ta da Khora’yı açtıklarını belirten Keleşzade, “Okurlarımızla burası açılmadan önce de bağımız vardı. Çok sayıda burada tanışıp samimi olduğum kişiler oldu… Amacımız Kıbrıs’ın deneyimli yazarları, sanatçıları ve tarihçilerinin sanatseverlerle bir araya gelebilecekleri, sohbet edip bilgi paylaşımında bulunabileceği bir ortam yaratmaktı ve bunun gerçekleştiğine inanıyorum” şeklinde konuşuyor. Keleşzade, işini yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor. “Okuduğum bir kitapta, deney yapılmış, bir grup çocuğa kitap mı televizyon mu diye sorulmuştu. Sadece bir çocuğun kitap cevabını vermesi üzerine özellikle ona sorulmuş neden diye… Çocuk da ‘çünkü daha renkli’ demiş. İşte tam bu yüzden kitapların hayal gücümüze olan inanılmaz etkisinin önemini kavramalıyız. Kitap okuyun, çocuklarınıza bu alışkanlığı edindirin. Gelişmiş bir toplum için, kitap okuyan kişilere ihtiyacımız var” diyor.

“İki toplumun yaşadıkları ile yüzleşebileceği, tarih hakkında bilinçlenebileceği şekilde yayım yapmaya devam etmek istiyoruz”

Keleşzade sözlerine şöyle devam ediyor: “Kitabevimiz aynı zamanda bir yayım evidir. Genç edebiyatçılarla usta kalemlerimizi bir araya getirecek bir ortam yaratmaya çalıştık. Kültürümüzü yansıtan, geçmişimizi anlatarak geleceğimize ışık tutan türde yayımlar yapmak istedik ve şimdiye kadar 70 yayım yaptık. Bu çerçevede önümüzdeki yıllarda da demokratik bir şekilde yayımımızı geliştirmek istiyoruz. Bu adada yaşayan halkların yakın ilişki kurmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İki toplumun yaşadıkları ile yüzleşebileceği, tarih hakkında bilinçlenebileceği şekilde yayım yapmaya devam etmek istiyoruz…”