“Toplumsal özveri tüm kesimler için olmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, ekonomik krizin faturasının emekçinin sırtına yüklendiği gerekçesiyle bugün Meclisi önünde eylem yaptı.

Eylemde basın açıklamasını okuyan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ekonomik krizin artarak devam ettiğini, hayat pahalılığı paketler, zamlar ve döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, krizin faturasının halkın sırtına yüklenmekte olduğunu söyledi. “Zengini daha zengin yapan bir kriz karşısında halkı koruyucu tedbirler almamak, sermayeden yana tavır geliştirmek anlamına gelir” diyen Eylem, toplumsal özverinin toplumun tüm kesimler için olması gerektiğini söyledi. Hükümetten beklentilerini de 19 madde altına sıralayan Eylem, pahalılığa, zamlara, fakirleştirmeye sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Selma Eylem, 3 Eylül Pazartesi günü saat 12:00’de yeniden Meclis önünde toplanacaklarını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek