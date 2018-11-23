“Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” tarışılacak

Gazeteciler Birliği Avrupa Komisyonu ile iş birliğinde “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” konulu seminer düzenleyecek.



Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde medyanın rolünün vurgulanacağı seminer 26 Kasım Pazartesi günü 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yer alacak.



Seminere Prof. Sevda Alankuş konuşmacı olarak katılacak.



Prof. Alankuş tarafından yapılacak sunumda, medya, medyada kullanılan dilin erilliği, kadınların eksik temsiliyeti ve kadın bedeni ile ilgili ataerkil söylemler ele alınacak.



Prof. Alankuş, medyada kadına yönelik şiddetin ele alınma tarzına odaklanarak başka bir tarza ve kadınlara yönelik temsiliyet politikasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizecek.