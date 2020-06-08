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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi toplandı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi toplandı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, Covid-19 döneminde ikinci kez online toplandı.

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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, Covid-19 döneminde ikinci kez online toplandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda Covid-19 dönemi ve sonrasındaki etkileri  toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirildi ve atılması gereken adımlar tartışıldı. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi Eş Başkanı Mine Yücel, komitenin 2 hafta sonra yeniden buluşma kararı aldığını belirtti.

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