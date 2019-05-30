Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek basınla buluştu...

Kızılyürek'in propaganda ekibinde yer alan Okan Dağlı basın toplantısı öncesi yaptığı kısa açıklamada Kızılyürek'in AP milletvekili seçilmesinin Kıbrıs'ta bir ilk ve Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfa açıldığının haberi olduğuna işaret etti.

Niyazi Kızılyürek bu süreçte yanında ve yardımcı olan isimlere teşekkür etti.

İki taraftan eleştirilere değinen Kızılyürek “Seçilmiş olmam ülkemiz gerçeğini zerre kadar değiştirmez” dedi

Halen devam eden basın toplantısında Niyazi Kızılyürek'in sözlerinden öne çıkanlar:

Kıbrıs'ta neyi savunduğumu çok açık oraya koydum ona göre oy istedim.

Kıbrıslı Türklere bana Kıbrıslı Türk olduğum için oy vermeyin, Kıbrıslı Rumlara da bana Kıbrıslı Türk olduğum için oy vermemezlik etmeyin, görüşlerime bakın dedim.

Ben Kıbrıs ülkesinin birleşmesini isteyen bir kişiyim. AP Kıbrıs sorununun çözüleceği yer değildir

Toplumların yakınlaşması için çalışacağım. AP toplumların yakınlaşması konusunda fevkalade tecrübelidir.

Kıbrıslı Türklerin haklarına halel getirecek bir şey olmadı. Kıbrıs insanları için en iyisini yapmaya çalışacağız.

AKEL'le sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Türkçe'nin AB'nin çalışma dilleri arasında olması gerektiğini ilk defa güneyde yaptığım açıklamalarda söyledim. Bu konuda da elinden geleni yapacağım.

Yeni Avrupa Parlamentosu 2 Temmuz'da göreve başlayacak. Pazartesi ön hazırlık için Brüksel’e gidiyorum.

Kültür, eğitim ve çevre komitelerinde çalışmak istiyorum. Kafamda büyüklü küçüklü projeler var... Küçük proje olarak iki dilli bir radyo, büyük proje olarak iki dilli televizyon kanalı var kafamda…

Karma evliliklerden doğan çocuklar... Ortada hassasiyet olduğu malum... Bu bir hak. Bu siyasetin çözeceği bir şey değil. Bu hakların hukuk üstünden aranması gerekiyor diye düşünüyorum.

AKEL ve ELAM aynıdır diyen kafasındaki farazi fantezilerle konuşuyor demektir. Sıradan ırkçı bir dünya görüşü... Bunlarda dikkate alacak hiçbir yan yok. Bu ırkçılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.

Türkiye'den bir tek DİSK'ten tebrik aldım... Bu seçim yarışında partiler yoktu, bazı partili insanlar vardı. Gönüllü çalışan insanlar vardı.