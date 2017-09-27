Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden 5 örgütün girişimiyle“Toplumlararası Çocuk Korosu” kuruldu.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dayanışma Evi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Proodeftiki Anaokulu ve İlkokul Öğretmenleri Hareketi tarafından kurulan koroya katılmak isteyen çocuklardan 11 Ekim’e kadar başvuru kabul ediliyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta çözüm ve barış sürecine somut katkı koymak, barış kültürü inşasında çocuklara daha fazla vakit ve enerji harcanması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumlardan çocukların, birçok dilde birlikte sevgi, barış ve arkadaşlık şarkıları söylerlerken izlemenin ve dinlemenin, barış içinde birlikte yaşama mesajını güçlü bir şekilde dile getirebileceğine de inanç belirtildi.

Koronun çalışmalarının ara bölge Ledra Palace’taki Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) her çarşamba 17.15– 18.30 arasında yapılacak.

Katılmak isteyenlerin 11 Ekim’e kadar icc.koro@gmail.com adresine göndermesi gereken başvuru formuna: http://www.ahdr.info/…/Choir_Application_Students%20-%20TUR… adresinden ulaşabileceği, geniş bilgi için +90 542/548 834 5740 numaralı telefonun aranabileceği de belirtildi