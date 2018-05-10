Toplumdan gizlenen ‘iki devlet’li gerçekler

10 aydır Kıbrıs barışına dair görüşme yok.

Peki ne var?

Türkiye “iki devletli formül” diyor.

Akıncı, Guterres Çerçevesi’nde müzakere.

Kimileri bundan rahatsız...

* * *

“İki Devletli Çözüm” dedikleri aslında şu:

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye!

Bir de “ucube” (!)

* * *

Şu anda “iki devlet” zaten yok mu?

Kıbrıs Cumhuriyeti...

Ve (güya) KKTC.

Peki “varlığı” nerede?

Merkez Bankası’nın başını henüz atayamıyor, düşünsenize...

“İstisnai” yurttaş dahi yok galiba (!)

* * *

İsviçre’deki son temmuz zirvesi hayal kırıklığı ile tamamlanmıştı.

İşte bu zirvenin ardından “Türk tarafı” kendine bazı hedefler belirledi.

Bunlardan biri de “Kıbrıs Türk devletinin dünyadaki seviyesini yükseltmek” oldu.

Ne oldu?

Müzakeresiz 10 ayda tekmil hiçleştik.

* * *

İşte size iki çarpıcı örnek...

Çünkü bunlar toplumdan gizleniyor.

Üzerleri örtülüyor.

Sonra ortaya “hayalci” öneriler seriliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2016-2019 dönem başkanı kim?

Türkiye!

Temmuz zirvesinin ardından Kazakistan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi vardı.

Pek çok İslam ülkesinin Cumhurbaşkanı gibi Erdoğan da oradaydı.

Üstelik dedik ya, dönem başkanı!

Akıncı da bu zirveye gitmek istedi.

Kazakistan “yok” dedi, “KKTC”yi tanımıyoruz!”

“Türkiye heyetinin içinde gelsin” dendi.

Muhtar gibi (!)

Bir diğer örnek, (can) Azerbaycan!

Üç senedir “resmi davet” bekliyor Akıncı.

Yok!

Olmaz da...

Yani senin ayrı devletini İslam ülkeleri, Türki devletler bile tanımaz.

Yok ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tanıyacak, yok ki Kıbrıslı Rumlar!

‘Guterres Çerçevesi’ne dair fırsat o nedenle yitirilmemeli...