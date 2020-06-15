“Toplum sağlığını riske atmamalılar”

TKP Yeni Güçler, hükümetin aldığı karar doğrultusunda 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişlerde PCR testi uygulamasının, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TKP Yeni Güçler, “Toplum sağlığının ön planda tutularak adımlar atılması her açıdan zorunlu hale gelmiştir” dedi.

TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olduğu gibi ülkeyi de etkisi altına Kovid 19 tehlikesi henüz savuşturulmamışken, Bakanlar Kurulu kararıyla “PCR testi aranmadan, karantinaya girmeden ‘özel izinli’ olarak adaya girilmesi ve serbest dolaşım hakkına sahip olunmasının hangi aklın ürünü olduğunu” sordu.

Çakıcı, “Ülkeye 'Marina projesi' için geldiği söylenen kişilere Kovid 19 bulaşmıyor mu, Bilim Kurulu'na sormak istiyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın uçakla ilgili olarak ‘bilgim yok’ derken, Sağlık Bakanı Müsteşarı’nın kararın Bakanlar Kurulu’nda alındığını söylemesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise o kişilerin ana terminalin kapalı olmasından dolayı itfaiye kapısını kullanarak giriş yaptıkları açıklaması, insanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir” dedi.

Halktan gizlenen ancak basında ve sosyal medyada yer alan olay sonrasında, toplum sağlığı riske atıldığı gibi, ortaya çıktıktan sonra yapılan çelişkili açıklamaların da, hükümetin güvenilirliğini zedeler noktaya geldiğini savunan Çakıcı, böyle riskli bir dönemde “Marina projesi” öne sürülerek ülkeye yapılan girişlerin tüm vatandaşlara eşit davranılmadığı sorusunu da akıllara getirdiğini söyledi.

Çakıcı, hükümetin ekonomik yönü güçlü olan Güneye geçişler konusunda kendi vatandaşına “Gidiniz ve bir ay gelmeyeniz” derken, hafta sonu bu insanlara uyguladığı prosedürün tutarsızlık olduğunu söyleyerek, “İnsanımız bir taraftan sağlık kaygısı diğer taraftan ekonomik olarak zor günlerden geçerken hükümetin bilimsel ve akılcı kararlar alması artık kaçınılmazdır” dedi.

