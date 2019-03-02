“Toplum mutlu sonucu çıkmaz”

Maliye Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Yaşam Kalitesi-Varlık-Kimlik Araştırmaları’ çalışmasında birçok konuda şikayet eden yurttaşın, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’den ‘daha mutlu’ olduğu tespit edildi.

Derecelendirme yöntemi ile yapılan ankette, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘mutluluk’ ortalaması yüzde 5.04, Kıbrıs’ın güneyindeki ortalama ise yüzde 4.9 olarak belirlendi. Türkiye’deki ortalama ise yüzde 4.34 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz, çalışmayı ‘mutluluk’ sorusuna indirgeyerek, bunun üzerinden yorum yapmanın yanlış olduğunu ifade etti, söz konusu araştırmadan da “toplum mutlu” sonucu çıkmadığını dile getirdi.

Toplumdaki bireylerin yüzde 65’inin birbirinden şüphe ettiğine değinen Gündüz, yüzde 40’ının da hayat ile dahi başa çıkamayacak olduklarını belirttiğine işaret etti

Hem Güney hem de Türkiye’ye göre ‘daha mutluyuz’

Verilere göre; Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘mutluluk’ ortalaması hem Kıbrıs’ın güneyi hem de Türkiye’nin üzerinde.

Türkiye ortalaması ile Kıbrıs’ın kuzeyi ortalaması arasında önemli bir fark olduğu ancak, bu farklılığın Kıbrıs’ın güneyi ile çok az olduğu belirtildi.

Kadınlar, erkeklerden daha mutsuz…

Çalışmada ‘cinsiyete’ göre mutluluk kategorileri de paylaşıldı.

Buna göre; kadınların erkeklere göre daha mutsuz oldukları belirlendi.

Anket sonuçlarına göre kadınların ‘mutluluk’ oranı 4.98, erkeklerin mutluluk

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz:

“Geçerli ve güvenilir olmaz”

Sosyolog ve Siyaset Bilimci Gündüz, araştırmaya basın, sosyal medya ve diğer toplum kesimlerinin verdiği tepkinin doğru olmadığını söyledi.

Çalışmayı ‘mutluluk’ sorusuna indirgeyerek, bunun üzerinden yorum yapmanın yanlış olduğunu ifade eden Gündüz, söz konusu araştırmadan da “toplum mutlu” sonucu çıkmadığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Gündüz, bir sosyal araştırmanın doğru sonuç verebilmesinin doğru teknikle yapılmış olmasına bağlı olduğunu da kaydetti.

Araştırma toplumunda 2011 DPÖ verilerinin referans alındığını söyleyen Gündüz, şöyle devam etti: Oysaki daha dün(önceki gün) Serdar Denktaş, nüfusun 800 bin olduğunu söylemiştir. 2011’de ise bu rakam 300 bin idi. İçişleri Bakanı ise yine ayni gün, nüfus özelliklerindeki belirsizliği ve bilinmezliği işaret ederek, “nüfus konusunda konuşmaya utanıyorum” diyor.

Gündüz, yapılan araştırmada nüfus özellikleri net ve güncel değilse, alınan sonuçların hiç birinin ‘geçerli ve güvenilir’ olmayacağına vurgu yaptı.

“Anketin, toplum özelliklerine uygunluğu belirsiz”

Anketin, toplum özelliklerine uygunluğunun belirsiz olduğunu söyleyen Gündüz, “Her kavram ve her sorudan bir AB vatandaşı ile bizim toplumumuzdaki bireylerin ne anladığı ve nasıl cevap verdiği araştırma sonuçlarını etkiler. Örneğin AB ülkelerindeki mutluluk anlayışı ile bizdeki, ya da oradaki demokrasi anlayışı ile bizdeki uyumlu olması gerek” dedi.

“Toplumdaki bireylerin yüzde 65’i birbirinden şüphe ediyor”

Gündüz, tüm bunlar bir kenara bırakılarak, çıkan sonuçların geçerli ve güvenilir olduğu varsayıldığında; bireylerin toplumsal özelliklere net olarak büyük oranda olumsuz tutum içinde olduğunu kaydetti.

Toplumdaki bireylerin yüzde 65’inin birbirinden şüphe ettiğine değinen Gündüz, yüzde 40’ının da hayat ile dahi başa çıkamayacak olduklarını belirttiğine işaret etti.

Gündüz, “%46’sı diğer insanlar tarafından anlaşılamadığını belirtiyor.%65’i hiçbir sosyal harekete, toplumsal hizmete katılmadığını söylüyor. %70’inin eğitim, kültür, spor ve meslek kurumları ile bir ilgileri yok. %80’i hiçbir gönüllü kuruluşta yer almıyor. %90’ a yakını kurumsal anlamda apolitiktir.

%85 oranında ekonomik durumdan memnun değildir” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar, polis ve asker dışında hiçbir kuruma güvenmiyor”

Ankete göre; vatandaşların polis ve asker dışında hiçbir kuruma güvenleri olmadığını söyledi.

Bireyin kendini algılayış biçimi ile toplumu algılayış biçiminde de ciddi tezatlar olduğuna değinen Gündüz, “Bireyler kendilerini büyük oranda olumlu algılarken toplumu olumsuz algılamaktadır” dedi.

“Bireyler kendini toplumun bir parçası olarak görmüyor”

Gündüz, veriler incelendiğinde; bireylerin kendini toplumun bir parçası olarak görmediğinin de ortaya çıktığını belirtti.

“Şimdi tüm bunlar ortadayken “toplumumuz mutludur” demek hangi akla zarar karar vermek lazım” diyen Gündüz, “Belirtmekte fayda var ki bu araştırma her şeye rağmen önemli sosyal verileri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıntılı değerlendirmelidir. Yaptığımız mutluluk algısına yönelik kaba bir değerlendirmedir” şeklinde konuştu.