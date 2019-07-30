“Toplu sözleşme düzeninin bozulması riski var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sendika ve sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattı ve KKTC ile TC hükümetleri arasında imzalanan mali protokolün içerisindeki maddeleri görüştü. İlk olarak Devrimci İşçi Sendikaları (Dev-İş) Federasyonu’nu kabul ederek görüşen CTP heyeti, ardından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. Dev-İş’i kabulde konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, protokolde özellikle toplu iş sözleşmeleri ve kurumlarla ilgili sıkıntı yaratma potansiyeline sahip öngörüler bulunduğunu belirterek, bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, toplu sözleşme düzeninin bozulacağını ve toplu sözleşmenin tarafı olan çalışanların iradesinin anlamsızlaştırılacağını vurguladı.

SORAKIN: KOOPERATİFLEŞME ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİ

KTÖS’ü ziyaret eden CTP heyeti adına konuşan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, ülkede yaşananların CTP’yi yakından ilgilendirdiğini, bundan dolayı da mali işbirliği protokolü ile ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri sivil toplum örgütleri ve sendikalarla değerlendirme amacıyla ziyaretler başlattıklarını söyledi. Kıb-Tek gibi değerlerin özelleştirme yoluyla elden çıkarılmasına karşı olduklarının altını çizen Sorakın, kooperatifleşmeyle alakalı protokolde var olan öngörülerin netleşmesi gerektiğini ifade etti. Kooperatiflerin Kıbrıs Türk toplumunun kültürünün parçası olmasının yanı sıra en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Sorakın, eğitimle ilgili imzalanan mutabakat zaptının ise dar bir bakış açısı ile ele alındığını, mutabakat zaptı içerisinde karmaşa ve hukuki ve yönetsel sorunlar yaratacak düzenlemeler bulunduğunu belirtti.

ELCİL: DÖRTLÜ KOALİSYONDA KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURAN MODEL İSPATLANDI

Kabulde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, dörtlü koalisyon sürecinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik sistemin hayata geçirilebileceğinin ispatlandığını söyledi. Yıllardır gönderilen ekonomik paketlerin Kıbrıs Türk halkına faydası olmadığını belirten Elcil, özellikle son dönemde dörtlü hükümetin icraatlarına bakıldığı zaman Türkiye’den para alınmaması ve kendi ayaklarının üstünde duran bir siyasi anlayışın benimsenmesinden dolayı bu paketin gönderildiğini belirtti. Elcil, “Marifet para almaksa, bu kaynak kendi ülkemizde vardır. 15 ayda 300 milyon TL’ye yakın GKK harcamaları kendi bütçemizden ödendi. Doğrudan siyasal iradeye müdahale var. Ana muhalefet partisi olarak CTP’nin de bir misyonu olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede doğru dürüst, temiz siyaset yapacak bir anlayışa ihtiyacımız vardır” diye konuştu.