Toplu etkinlik yapmaya çalışan 9 kişiye yasal işlem
Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
A+A-
Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, bir ikametgâha toplanan 9 kişinin, Bakanlar Kurulu tarafından alınan doğum günü v.b. etkinlikler düzenlememe kararına uymayarak, yasal emirlere riayet etmediklerinin tespit edildiğini kaydetti.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.
Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler : Polis basın bülteni
Önceki ve Sonraki Haberler