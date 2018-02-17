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Toplu Dava girişimi Rum basınında...

Toplu Dava girişimi Rum basınında...

KTÖS’ün, özellikle Türkiye vatandaşlarıyla evli Kıbrıslı Türklerin, bu karma evliliklerden olan çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını almaları için Güney Kıbrıs’ta toplu dava açacağına ilişkin haberler bugün Rum basınında yer aldı.

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KTÖS’ün, özellikle Türkiye vatandaşlarıyla evli Kıbrıslı Türklerin, bu karma evliliklerden olan çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını almaları için Güney Kıbrıs’ta toplu dava açacağına ilişkin haberler bugün Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi: “Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinin Çocuklarından Davalar – Vatandaşlık Verilmemesi Sebebiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Aleyhine”  başlıkları altında verdiği haberinde, “KTÖS’ün Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerden olan çocuklarına Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi sebebiyle toplu dava açmaya hazırlandığı, bu sebeple Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirildiğini” yazdı.
Gazete haberinde, KTÖS’ün internet sayfasında yer alan bilgilere ayrıntılı şekilde yer verdi.
Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kıbrıs Vatandaşlığını İstiyorlar” başlığı altında yansıttı.

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