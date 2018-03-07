'Toplarlanıyoruz' iki yasa hakkında bilgi istedi

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), dün, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne, Hayır Kurumları Yasası ve Tasdik Memurları Yasası ile ilgili iki ayrı bilgi edinme başvurusu yaptı.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı “Türkiye Maarif Vakfı”nın başvurusuyla “Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumları” ülkemizde ticari unvanını almıştır. 21 Ağustos 2017 tarih HK(K-I)2261/2017 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “hayır kurumu” ilan edilen şirkete, eğitim amaçlı kullanmak üzere Vakıflar İdaresi’nce kiralanması öngörülen Çatalköy’deki arazi; Fasıl 41 ‘Hayır Kurumları Yasası’nın uygulanış biçimini sorgular konuma getirmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nın 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi öncesinde siyasi amaçla kullanıldığına ilişkin şüphe ve uygulanış biçimiyle ilgi sorular olduğu, bu konuyla ilgili de bilgi edinme başvurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, elde edilecek bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağı da ifade edildi.