SAAT 14.45

Toplantı sona erdi

Koalisyon görüşmeleri ile ilgili toplantı sona erdi. Toplantının olumlu geçtiği ve Pazartesi günü saat 14.00'te devam edileceği açıklandı. Görüşmelerde son yaklaşıldığı ve çalışmarın devam ettiği ifade edildi. Yapılan çalışmalar genel başkanlara sunulacak.

SAAT 14.00:

"Görüşmeler olumlu ilerliyor"

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın basına açıklama yaptı.

Sorakın,"Görüşmeler olumlu havada devam ediyor, uzun bir toplantı olacak. Bakanlıkların sayısal dağılımı belirlendi ancak bakanlık isimleri net değil. Varılan uzlaşı sonrası Başbakanlık ve 3 bakanlık CTP'de olacak.HP'de 3,TDP ve DP'de ikişer bakanlık olacak. Yarın toplantı yapılıp,yapılmayacağı net değil, görüşmelerin kısa süre ıiçinde tamamlanması planlanıyor. Meclıs Başkanlığı konusu bugunkü toplantıda görüşülmedi."

SAAT 13.05: Verilen aranın ardından 4'lü koalisyon için komite toplantısı yeniden başladı.

SAAT 12.45: Görüşmelere 15 dakika ara verildi.

SAAT: 12.25: CTP, HP, DP ve TDP heyetlerinden oluşan komite görüşmesi CTP Genel Merkezi'nde 1 saattir devam ediyor.

7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonrasında dün bir araya gelen siyasi partilerin ardından bugün komiteler görüşmeye başladı.

Toplantı az önce başlarken, basının görüntü almasına izin verildi. Görüşme, CTP Genel Merkezi'nde yapılıyor.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bugün komitelerin koalisyon ile ilgili görüşeceğini dile getirdi, birkaç gün içinde durumun netleşeceğini ifade etti. Sorakın, toplantı sonrası basına açıklama yapılmayacağını da söyledi.

TDP Genel sekreteri Asım İdris toplantıya katılmadı

Komitelerde yer almasına rağmen TDP Genel Sekreterı Asım İdris toplantıya katılmadı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, toplantıya katılmayan Genel Sekreter Asım İdris ile ilgili açıklama yaptı. çeler, şöyle dedi: "bu bizim kendi iç meselemiz, aile meselemiz. 4'lü koalisyon ile ilgili bir durum değildir. Uygun görmediği bazı şeylerden dolayı bugünkü toplantıya katılmak istemedi. Onun yerine biz 3 arkadaş katılacağız. Biz 4 partinin temsilcileri iyi niyetle, siyasete olan güvenin bu kadar azaldığı dönemde yok olan siyasi güvenin yeniden restore etmek için bugün buradayız."

Komite görüşmesine CTP'den Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Doğuş Derya ve Erkut Şahali, TDP'den Zeki Çeler, Avukat Boysan Boyra ile Mehmet Burhan, HP'den Genel Sekreter Tolga Atakan, Avukat Ayşegül Baybars, Avukat Uğur Culhaoğlu, DP'den ise Genel Sekreter Afet Ozcafer, Fikri Ataoğlu ve Avukat Serhan Çınar katıldı.