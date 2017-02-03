Didem MENTEŞ

Girne’de başka avukatların imzasını taklit ederek, sahte adli evrak düzenledikleri iddiasıyla tutuklanan S.K. ve F.K isimli avukatlar ile ilgili soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında ilk olarak tespit edilen 3 sahte dava dosyasından ayrı olarak, ayni şekilde düzenlenmiş ve başka avukatların da imzasının bulunduğu 2 sahte dava dosyası daha tespit etti, sahte dosya sayısı 5’e çıktı.

Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’ta da benzer davalar açıldığı yönünde tespit yapan polis, 3 dosyanın içindeki avukat imzalarının sahte olduğu, iki dosyanın ise tamamen hayali bir dava olduğunu tespit etti.

Zanlı S.K. ve zanlı F.K. dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhlerine 5’er gün daha tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’ta da benzer davalar açıldığı yönünde tespit yapan polis, 3 dosyanın içindeki avukat imzalarının sahte olduğu, iki dosyanın ise tamamen hayali bir dava olduğunu tespit etti.

‘Sahte adli belge düzenleme’

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Mustafa Atakara ve zanlı avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Ali Arslan’ı mahkemeye tanık olarak dinletti. Arslan, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

Arslan, zanlıların ‘sahte adli belge düzenleme’, ‘tedavüle sürme’ ve ‘sahte davranışla kayıt temini’ suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını açıkladı.

Arslan, 21 Aralık 2016 tarihinde, Girne’de sakin Avukat M.K.’nin Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne kendisi adına açılan 3 dava dosyası bulunduğunu ancak bunları kendisinin açmadığını beyan etmesi ve araştırılmasını istemesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Zanlılar aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak 31 Ocak’ta mahkemeye çıkarıldıklarını ve 2’şer gün tutukluluk aldıklarını söyleyen Arslan, bu sürede tahkikatın seyrinin değiştiğini belirtti.

“2 adet daha sahte dosya tespit edildi”

Arslan, Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayitliği’nde, 2 adet daha başka avukat adına açılmış sahte dava dosyası tespit ettiklerini belirterek, dosyada adı geçen avukatla yapılan görüşmede, bu dosyalardan haberi olmadığının bilgisi alındığını aktardı.

Meseleyle ilgili zanlıların gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis memuru, yapılan teyit tekzip sırasında, zanlıların verdiği ifadelerin doğru olmadığı ve polisi yanlış yönlendirildiğinin de tespit edildiğini aktardı. Ali Arslan, zanlı F.K.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadede, yemin varakasındaki imzayı zanlı S.K tarafından imzalanarak kendisine getirildiğini söylediğini, ancak yapılan soruşturma ve tanıklardan alınan ifadeler ışığında avukatlık değişiklik varakasının zanlı F.K huzurunda ve Girne Hukuk Mukayyitliği içerisinde imzalatıldığının öğrenildiğini aktardı.

“Okuma yazması olmayan tanık adına imza atıldı”

Polis memuru Arslan, tutukluluk süresi içerisinde 25 kişinin soruşturulduğunu, 10 kişiden ise ifade alındığını belirterek, zanlıların, olayı polisin araştırmaya başladığını öğrenmensin ardından tüm tanıklara müdahale ettiğinin tespit edildiğini ve tanıklardan ikisinin, polise ifade verdikten sonra iki zanlıdan da şikayetçi olduğunu aktardı. Bir tanığın okuma yazma bilmediğini, ancak sahte dosyaların birinde imzasının olduğunu vurgulayan Arslan, bu tanığın ifadesinin alındığını ve imza yerine parmak izi kullandığını, ayrıca zanlılardan da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ali Arslan, zanlı S.K’nin, polis tarafından araştırıldığını öğrenmesi üzerine, konu sahte dosyalardaki davacılardan birinin yanına giderek, nüfus cüzdanını ve satış sözleşmesini aldığının tespit edildiğini aktararak, zanlının polis tarafından tutuklandığında ve üzeri arandığında, konu davacıya ait sözleşme ve nüfus cüzdanının üzerinden çıktığını belirtti.

Paralar araştırılacak

Sahte dava dosyasının birinde 12 davacı göründüğünü ve bu davacıların adreslerinin tümünün ayni olduğu ve sadece kapı numaralarının farklı olduğunun da aktaran Arslan, bu adresin Mağusa’da bulunduğunu ve araştırılma yapılacağını belirtti. Arslan, sahte davacı ve davalardan dolayı alınan paralarla ilgili olarak zanlıların çalıştığı muhasebecinin ise henüz tespit edilemediğini belirterek, muhasebecinin bulunmasıyla soruşturmanın seyrinin değişeceğini de ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının da incelemeye gönderildiğini ve çıkacak sonucun önemli olduğuna işaret eden Arslan, buna bağlı olarak yeni tutuklamalar olabileceğini söyledi. Soruşturmanın geniş çapta devam ettiğini ve alınan tanık ifadelerinden yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Ali Arslan, soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların da olabileceğine dikkat çekti. Zanlıların serbest kalması halinde tüm tanıklara ulaşmalarının aşikar olduğuna değinerek bu aşamada zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatlardan itiraz

Polis memuru Ali Arslan’ın 8 günlük tutukluluk talebi üzerine Avukat Seyhan Yıldırım ve Avukat Hüseyin Çelikli itirazda bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin baskı kurulması amacıyla tutukluluk istendiğini ileri sürerek, hiçbir tanığa ulaşmalarının mümkün olmadığını öne sürdü. Öte yandan avukat Seyhan Yıldırım, kelepçeli gelen bu zanlıların avukat olduğunu söyleyerek, “bu zanlılar manav, kasap, bahcivan, dolmuş şoförü değil, meslektaşlarımızdır, kelepçelenmemeleri gerek” şeklinde bir söylemede bulundu.

5 gün tutukluluk

Yargıç Mesut Mesutoğlu ise huzurunda görüşülen meselenin ciddiyetine değinerek, zanlıların hakkındaki suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek ciddi suçlar olduğuna vurgu yaptı. Yargıç Mesutoğlu zanlıların bu aşamada 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarına, her gün doktor kontrolünden geçirilmelerine ve zanlı S:K’nin pazartesi günü psikiyatri doktoruna götürülmesine emir verdi.