Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 189 oldu.

Covid-19 adada tümü güneyde olmak üzere toplam 3 can kaybına neden oldu.

Adanın güneyinde bugüne kadar 133 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki vaka sayısı ise 56'ya yükseldi.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Kuzeyde 9 pozitif vaka daha

17.20 Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada son rakamları aktardı. Pilli, bugün yapılan testlerden 9 pozitif çıktığını böylece vaka sayısının 56’ya yükseldiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar Resmi Gazete'de

14.25 Coronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle hükümetin aldığı çoğunluğu ekonomik önlemlerle ilgili yasa gücünde kararnameler ve bazı tüzük değişiklikleri, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılar

Güneyde yeni ekonomik önlemler

14.04 Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bu sabah gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, ağırlıklı olarak tarım sektörünü destekleyen bir dizi önlem açıklarken, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında işbirliği protokolü imzalandığını da duyurdu. Ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı: “Yenierenköy bölgesinde gerekli görülen kişilere test yapıldı”

13.57 Sağlık Bakanlığı, bölgeden gelen ihbar ve bilgiler üzerine, Yenierenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçildiğini ve ekiplerin bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalıştığını açıkladı. Ayrıntılar

COVID-19 Koordinasyon Kurulu’ndan yeni kararlar

13.14 Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği işbirliğinde oluşturulan COVID-19 Koordinasyon Kurulu’nu ürettiği kararları duyurdu. COVID-19 Koordinasyon Kurulu kararları ‘yol haritası’ çizdi. Ayrıntılar

Güneyde bugüne kadar 4 bin kişiye test yapıldı

13.10 Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs tespiti için bugüne kadar 4 bin test yapıldığı, günlük ortalama 300 ile 500 test gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıntılar

Polis, yeni Whats App numaraları oluşturdu

10.30 Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkmak amacıyla Polisten alınacak izinler için Whats App mesaj hatlarıni açıkladı. Ayrıntılar

Güneyde 1 yeni vaka

10.22 Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Genel Hastanesi Ortopedi Servisi’nin, yaralanma sebebiyle gelen ancak aniden yüksek ateş belirtisi gösteren bir hastanın Coronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında, karantinaya alındığı bildirildi. Ayrıntılar

3 yeni pozitif

01:15 Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yeni pozitif sonuçla birlikte vaka sayısı 47 oldu. 588 yeni testten 3 pozitif vaka daha belirlendi. Bu yöndeki bilgi Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından teyit edildi.

Pilli, pozitif vakaların 15’inin KKTC vatandaşı, 1’inin Türkmen, 31’inin ise Alman turist olduğunu söyledi.Pilli otel çalışanlarından alınan numunelerden bir tanesinin de tekrarlanacağını belirtti

Bakan Pilli, test yapılan polislerin içinde pozitif vakanın ise olmadığını söyledi.

25 Mart



Kuzeyde vaka sayısı 44 oldu

20.25 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs'ın kuzeyinde vaka sayısının 44 olduğunu açıkladı. Ayrıntılar

Güneyde 8 yeni vaka

18:06 Kıbrıs’ıngüneyinde 8 yeni coronavirüs (Covid-19) vakası daha açıklandı. Ayrıntılar

200'ün üzerinde test yapıldı

16.40 Sağlık Bakanlığı bugün 200’den fazla kişiye korona virüs testi yapıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, testlerin sonuçları henüz çıkmadı. Sağlık Bakanlığı, sonuçların çıkmasının ardından dün olduğu gibi bugün de şeffaf davranarak kesin sonuçları resmi olarak açıklayacağını duyurdu.

Hızlı testlerde 'pozitif' şüphesi

16.00 Dünyayı sarsan küresel salgın coronavirüs (Covid-19) için "hızlı test" yöntemi ülkemizde de devreye girdi, ilk sonuçlar, belirli sayıda "pozitif covid-19" şüphesi ortaya çıkardı. Haberin devamı

Askerde coronavirüs önlemi

15.05 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, coronavirüse karşı birlikler ve nizamiyelerde alınan önlemleri açıkladı. Ayrıntılar

Yurt dışında kalan öğrencilere destek

15.00 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, yurt dışında yükseköğrenim gören ve Kıbrıs’a dönemeyen öğrencilerden, maddi destek için pandemi başvurusu kabul edecek. Ayrıntılarhttp://www.yeniduzen.com/yurt-disinda-kalan-ogrencilere-destek-125347h.htm

21 kişiye yasal işlem

12.20 Polis tarafından bugün ülke genelinde yapılan denetimlerde, toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

“coronakktc.com” devrede

11.30 Tabipler Birliği ile doktorlar tarafından birlikte organize edilen “Coronavirüs Testi ve Sorgulama” sitesi devreye girdi. Siteye coronakktc.com adresinden ulaşmak mümkün…

Şüpheli olan kişileri, pozitif olan veya pozitif bir ile temas etmiş olan kişileri kayıt altına alıp riskli olan grupları günlük kontrol etmek için epidemiyolojik bir harita oluşturuldu. Haberin devamı

54 kişiye yasal işlem

07.40 Polis dün itibariyle sokağa çıkma yasağını 54 kişinin ihlal ettiğini açıkladı. Söz konusu kişiler tutuklanıp haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bölgelere göre dağılım şu şekilde

Lefkoşa 3

Mağusa 10

Girne 28

Guzelyurt 4

İskele 9

Toplam 54

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24 MART



Kuzeyde 2 pozitif vaka daha

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün yapılan testlerde 2 corona pozitif vaka daha çıktı. Kuzeydeki toplam sayı 42'ye ulaştı. Ayrıntılar

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halen 13 vaka tedavi görüyor, bu vakaların hiçbirinin yoğun bakım ya da solunum desteğine ihtiyaç duyulmadı, tedavilerinin normal seyrinde sürdüğü açıklandı.

Güneyde 2 ölüm daha

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüsten dolayı 2 kişi daha hayatını kaybetti. 8 yeni vaka açıklandı. Ayrııntılar...

“İzin belgesi için polis de yetkili”

16.00 İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, acil hizmet ve desteklerin aksamaması, halktan gelen acil taleplere yaygın cevap verebilmek amacıyla sokağa çıkma izin belgesi başvurularında bölge polis müdürlüklerine de yetki verildiğini açıkladı. Haberin devamı

"Ateş ve Öksürük" Polikliniği devreye giriyor”

15.50 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde haftanın 7 günü sabah 08.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Bundan böyle ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları önemle rica olunur.

15:10

Test sonucu negatif

Yüksek ateş nedeniyle COVİD 19 testi yapılan diyaliz hastasının test sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı diyaliz hastasına yapılan test sonucunun negatif olduğunu doğrularken, hastanın ailesi de yapılan iki testin sonucunun da negatif çıktığını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Bugün sosyal medyada yer alan korona virüsü şüphesi bulunan diyaliz hastası ile temas etmesi sonucu bazı sağlık çalışanlarını gözlem altına aldığımız iddiaları ile ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Mevzu bahis diyaliz hastasına gerekli tüm tetkikler yapılmış olup, sonuçları negatiftir. Kamuoyuna duyurulur."

İlaç alışverişi yapıldı

14.30 İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin koordinasyonuyla kuzeyde muadili bulunmayan bazı ilaçlar bugün Kıbrıs'ın güneyinden temin edilerek tedavi görmekte olan vatandaşlara ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’den alınan bilgiye göre Sağlık Teknik Komitesi tarafından izin verilen iki taraftan birer kişi Ledra Palace kapısında bugün 15.00'te buluşarak ilaç alışverişini gerçekleştirdi.

Bahar Yaşam Kulübü hizmet vermeye devam ediyor

14.15 Gazimağusa Belediyesi ekipleri 65 yaş ve üzeri, hiçbir yakını olmayan insanlara ilaç ve gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye açıklamasına göre, İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün organizasyonuyla 4 ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediyenin Kulübüne üye olup olmadığına bakılmaksızın ileri yaş grubundan ve yalnız kişilere hizmet veriliyor.

Bu hizmetten faydalanmak için İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne 0548 8166039 ve 0548 8166023 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Diyaliz hastası karantinaya alındı

14.10 ‘Yüksek ateş’ şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran bir diyaliz hastası karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; diyaliz hastasının COVİD-19 bulguları taşımıyor, ‘zatürree’ teşhisi ile tedavisine başlandı. Bunun yanında gerekli testlerin de yapıldığı ve hastanın karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonucunun gün içinde açıklanması bekleniyor.

Bin 500 gıda paketi LTB'ye ulaştı

Bir grup iş insanı kendi başlattıkları kampanya ile ülkenin yaşadığı bu zor günlerde LTB ile iş birliği yaparak hazırladıkları bin 500 gıda paketini LTB'ye ulaştırdı. Ayrıntılar

Bakanlar Kurulu toplandı

13.35 Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu’nun saat 13.30 sıralarında başlayan toplantısında, coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendiriliyor.

28 kişiye yasal işlem

12.30 Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 28 kişi daha tutuklandı. Polis tutuklananlara ilişkin yasal işlem başlattı

Anastasiadis de test edildi

11.50 Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tüm çalışanları ile birlikte bugün coronavirüs’ü (covid-19) için test edildi. Haberin devamı

10.00 İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars hükümetin ekonomik tedbirler konusunda bugün bir takım önlemleri açıklayacağını belirterek, alınacak tedbirlerin özellikle Özel sektöre de faaliyetleri duran veya yarı yarıya azalan işyerlerine ve işyeri çalışanlarına can simidi olacağını kaydetti. Ayrıntılar

Alman turistler ülkelerine geri dönüyor

07.40 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınacak Haberin devamı

23 MART

Kuzeyde 40 COVİD 19 pozitif

Kuzeyde toplam vaka sayısı 40'a yükseldi. İngiltere temaslı bir KKTC yurttaşı da COVİD-19 pozitif çıktı.

Yenidüzen'e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşam üzeri yapılan testlerde bir kişinin daha pozitif çıktığını ifade etti. Pilli, söz konusu kişinin KKTC yurttaşı ve İngiltere temaslı olduğunu bildirdi.

Güneyde 19 yeni vaka, 2 iyileşme...

18.15 Kıbrıs'ın güneyinde 19 kişinin daha Coronavirüs testi poizitif çıktı.

Öğle saatlerinde 2 kişinin daha testi pozitif çıkmıştı. Böylelikle bugün güneyde 21 yeni vaka görüldü.

Son verilere göre güneydeki vaka sayısı 116 olmuş oldu.

Güneyde aynı zamanda 2 vakanın da iyileştiği öğrenildi.

AB’den 5 Milyon Euro’luk Destek

16.15: Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna tıbbi ekipman ve malzeme tedarik edilmesine yönelik takriben 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. Ayrıntılar

Devlet Piyangosu'nun çekilişi ertelendi

16.00: Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihli çekilişinin, Bakanlar Kurulu kararı ardından ertelendiği bildirildi. Ayrıntılar

Kuzeyde 1 pozitif vaka daha

15.44 Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.

Güneyden alınan ilaçlar için girişim

15.40: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ilaç temin edilebilmesi için girişim başlattı. Ayrıntılar

Yasağa uymayan 18 kişi tutuklandı

15.24 Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi tutuklandı. Polis, mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntıla

Basın emekçileri için hükümete çağrı yapıldı

14.45: Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen, hükümeti, doğru bilgiyi toplumla buluşturan ve bu koşullarda hiçbir geliri kalmayan, buna rağmen kamusal görevini büyük özveriyle sürdüren basın emekçilerine finansal destek vermeye çağırdı. Ayrıntılar

İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

14.30: İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirlerine dair alınan kısmi sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayınladı. Ayrıntılar

Üstel: "Alman turistler ülkelerine gitmeye başlıyor"

13.08: Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, coronavirüs salgını ile ilgili vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli davranmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıntılar

Güneyde 2 yeni vaka!

12.44 Kıbrıs’ın güneyinde 2 yeni coronavirüs vakası daha açıklandı. Güneyde toplam vaka sayısı 97 oldu. Ayrıntılar

Erhürman: "Bu mücadeleyi sevgiyle, dayanışmayla kazanacağız"

12.30 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaparak; "Bu mücadeleyi, hiç kimseyi ötekileştirmeden, sevgiyle, dayanışmayla, birbirimizi koruyarak ve virüsten korunarak kazanacağız" dedi. Ayrıntılar

43 kişiye test ve karantina

11.38: Ülkede ilk coronavirüsün görüldüğü İngiltere’den gelen ve hastalığa yakalanan Kıbrıslı Türk karı kocanın meslek grubu ve çevresinden 43 kişiye test yapıldı, kişiler Girne’de bir otelde karantinaya alındı. Ayrıntılar

Gözler sonuçlarda: “Öğle açıklanacak”

10.45: Aralarında belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın da bulunduğu ve önceki gün LTB adına evlere girerek erzak dağıtan ekipte yer alan bir kişinin ailesinde coronavirüsü tespit edildi. Ayrıntılar

Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

09.45 Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı. Ayrıntılar

22 MART

Harmancı: “Siyasi sorumluluğu elbette bendedir”

21.00: Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün LTB adına gönüllü dağıtım yapan gençlerden birinin corona pozitif olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ayrıntılar

Kuzeyde üç vaka daha

20.10: Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yeni corona pozitif daha tespit edildi. Vakalardan ikisinin daha önce corona pozitif olan KKTC yurttaşı ile temas halinde oldukları öğrenilidi.

Yeni vakaların üçü de KKTC yurttaşı.

Diğer pozitif vakanın ise İngiltere'den geldiği açıklandı.

Bakan Ali Pilli BRT'de vakaların doğruladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam sayı 38'e yükseldi. Ayrıntılar

14 günlük sokağa çıkma yasağı

“14 GÜN KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI”

18.10: KKTC'de coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak; polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

Sokağa çıkma yasağı 14 gün sürecek.

Kararı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, kararı "Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek" ifadeleriyle duyurdu.

Neler Serbest?

• Market

• Eczane

• Banka

• Benzinci

Neler Yasak?

• Yürüyüş

• Piknik

• Misafirlik

• Ev ziyareti

Özersay açıkladı

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek." Ayrıntılar

Güneyde 11 yeni vaka

18.00: Güneyde 11 yeni vaka Güneyde 11 yeni coronavirüs (Covid-19) vakası ortaya çıktı.

Böylece güneydeki vaka sayısı 95’e yükselirken, ada genelinde toplam 130 Covid-19 tespit edildi.

Güneydeki 11 yeni vakadan 2’sinin, bilinen pozitif vakaların temas ettiği kişilere yapılan testler sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, Baf Genel Hastanesi’ndeki vakalarla ilişkili 4 kişi yanısıra İngiltere ve Meksika’dan dönen 4 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

1 yeni vakayla ilgili de araştırma yapıldığı öğrenildi. Kıbrıs Cunhuriyeti Sağlık Bakanlığ Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin yeni 11 pozitif COVID-19 vakalarının tümünü izlemediği, ilişkide olduğu kişilerden numuneler aldığı açıklandı. Ayrıntılar

Başbakanlık’ta ‘ekonomik paket’ görüşmesi

15.50: Hükümet, Meclis’te temsil edilen partilerin başkan ve temsilcileri ile alınacak ‘ekonomik tedbirlere ilişkin’ istişare için Başbakanlık’ta bir araya geldi. Ayrıntılar

Ekonomi danışma kurulu oluşturuldu

15.40: Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ivedi olarak alınması gereken bütünlüklü ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturuldu. Ayrıntılar

Güneydeki üç hastanın durumu ağır

15.00: Güneydeki coronavirüs tedavisi gören üç hastanın durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı. Ayrıntılar

Taçoy: "24 Mart’a kadar Salamis’teki organizasyon devam edecek"

13.30: Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Alman turist kafilesinin bulunduğu Salamis Otel'deki organizasyonun 24 Mart'a kadar devam edeceğini ve bugüne dek başarıyla getirilen sürecin turistlerin tahliyesiyle sonuçlandırılacağını bildirdi. Ayrıntılar

Amcaoğlu: "Yurt dışından dönemeyen öğrencilere burslar yatacak"

13.25: Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yurt dışından ülkeye dönemeyen veya öğrenim gördüğü ülkede kalmayı tercih eden öğrencilere burslarının yatırılacağını bildirdi. Ayrıntılar

Riverside Otel'de 2 kişinin kaçtığı iddiası yalanlandı

13.00 Riverside Otel'de karantinada bulunan iki kişinin kaçtığı iddia edildi. Polis, bu iddiaları yalanladı. Ayrıntılar

Çaygür: "Hastaların durumu iyi"

10.00 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Covid-19 hastaları ile ilgili YENİDÜZEN'e açıklamada bulunarak, hastaların durumunun iyi olduğunu söyledi. Ayrıntılar

21 MART

Güneyden ölüm haberi geldi

23.39: Dünyayı sarsan kürsel salgın coronavirüsle ilgili (Covid-19) Kıbrıs’taki ilk ölüm haberi güneyden geldi. Ayrıntılar

20:50 : Kuzey Kıbrıs’ta bugün yalpan testler sonucu bir coronavirüs vakasına daha rastlandı. Pozitif çıkan hastanın KKTC vatandaşı olduğu öğrenildi.

Pilli: "1 kişinin daha sonuçları pozitif"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı. Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e yükseldiğini söyledi.

17.45 : Güney Kıbrıs'ta 9 kişi daha coronavirüse yakalandı.



Almanlar geri gönderiliyor

11.45 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantinadaki Alman vatandaşlarının karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderileceklerini ifade etti. Ayrıntılar

4 kişiye yasal işlem

11.00 Bakanlar Kurulu kararına uymayarak, kapalı olması gereken iş yerlerini açan 4 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem yapıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart tarihinde coronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da “Mardinliler Derneği” isimli kahvehane, Vadili’de kahvehane olarak kullanılan bir lokal, Güzelyurt’ta “İskelelinin Kahvesi” isimli iş yerlerinin açık olduğu, ayrıca Girne’de bir işyerinin inşaat faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Ev karantinasına uymayan kişiye yasal işlem

09.00 Coronavirüs tehdidi nedeniyle karantina kurallarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem yapılacak. Boğaztepe’de Bakanlar Kurulu tarafından yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde,14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken H.Ç’nin (E-46), polis tarafından yapılan kontrolünde dün evinde bulunmadığı tespit edildi. Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Kuzeyde bir vaka daha

07.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada dün yapılan koronavirüsü testlerinden 1 pozitif çıktığını açıkladı. Pozitif çıkan kişinin Otede kalan Alman turist olduğunu söyledi

Yurt krizi

07.00 İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen 150’yi aşkın öğrenci, özel öğrenci yurt koşullarının yetersizliği nedeniyle sokakta kaldı. Yüzler öğrenci yurt binası önünde, aileleri de bahçesinde polis tedbiri altında isyan etti. Ayrıntılar

20 MART

"3 kişi taburcu edildi"

SAAT: 19:45 Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif vakanın iyileştiğini, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Tedavileri tamamlanan 3 kişi taburcu edilecek. Ayrıntılar

Güneyde 8 yeni vaka daha

SAAT: 18.00 Kıbrıs’ın güneyinde 8 yeni coronavirüsü (COVID -19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakaların yarısının sağlık personeli olduğu belirtilirken, 3’ünün Baf Hastanesi’nden, birinin ise Limasol Hastanesi’nden olduğu ifade edildi. 3 kişinin ise biri Kıbrıslı Rum Polis Müdürlüğü'nce de sabah saatlerinde açıklanan polis olmak üzere daha önce bir hastaya temas eden kişi olduğu kaydedildi.

Söz konusu yeni vakalarla güneydeki toplam coronavirüsü vakası 75'e çıktı. Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinde toplam vaka sayısı 108'e yükseldi.

Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler

15.35 Küresel salgın coronavirüs tedbirleri nedeniyle Bakanlar Kurulu yeni tedbirleri açıkladı. Ayrıntılar

On-line eğitime onay

15.15 Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Şartları yerine getiren üniversitelerimiz dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler” Ayrıntılar

'Ayda 6 milyon TL'yi gözden çıkarabiliriz'

15.02 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmaların devam ettiğini, bir tedbir paketi açıklayacaklarını belirtti. Ayrıntılar

Sosyal medyada bilgi kirliliği

15.00 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm ekibinin görevinin başında olduğunu belirterek, coronavirüs ile ilgili alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olduğunu ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Bu süreçte kamuoyunda kaos ve panik yaratmaya yönelik özellikle sosyal medyada birçok gerçek bilgiye dayanmayan kulaktan duyma ifade ve yorumlar bulunmaktadır. Böylesi olumsuz açıklamalar moral bozmakta ve gereksiz bilgi kirliliği yaratmaktadır.

Her ne olursa olsun bundan sonraki süreçte gerçekliğe dayanmayan, toplum sağlığını ve moralini olumsuz etkileyecek her türlü açıklamanın takipçisi olacağımızı ve yasal işlem yapılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kamuoyuna düzenli olarak resmi bilgiler vermeye devam etmektedir. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Tüm önceliğimizin halkımızın sağlığı olduğunu bir kez daha belirtir, herkesi sağduyulu davranmaya özen göstermeye davet ederiz.”

KTTO'den sağlık için bir milyon TL kaynak

14.50 Kıbrıs Türk Ticaret Odası,sağlık sistemini güçlendirmek için yardım kampanyası başlattıklarını ve salgın tehlikesinin en az kayıpla atlatılması amacıyla kendi bütçelerinden bir milyon TL’lik kaynak ayırdıkları duyurdu. Ayrıntılar

İngiliz Üsleri online çalışıyor

14.00 İngiliz Üslerindeki “Kıbrıslı çalışanların çoğunluğunun” dünden itibaren evlerinden internet üzerinden çalıştıkları haber verildi. Bu önlemin koronavirüsle alakalı olarak güneyde geçerli olan önlemlerle uyum çerçevesinde alındığını yazan Politis gazetesi, haberinde İngiliz Üsleri Basın Sözcüsü Kristian Gray’ın açıklamasına yer verdi.

İşleri evden çalışmaya müsait olan çalışanların bunu yapmasına karar verdiklerini dile getiren Gray, İngiliz Üslerinin de uygun bütün önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

13.50 Kıbrıs’ın güneyinde bir polisin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı. Söz konusu polisin daha önce pozitif çıkan biriyle temas ettiği için bir süredir evinde izole olduğu belirtildi. Ayrıntılar

Araçlar için dezenfekte havuz

11.50 Girne Belediyesi Yeni Liman'da rıhtım üzerinde, tırların ve binek araçların geçişlerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattı. Ayrıntılar

Ev karantinasına uymayan bir kişiye yasal işlem

11.00 Ev karantinasına uymayan bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 15 Mart tarihinde yurtdışından gelen ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken 25 yaşındaki A.B.A. yasal emirlere uymayarak Girne’de evinden çıktığı tespit edildi. Polis A.B.A. hakkında yasal işlem başlattı.

“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”

10. 30 Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını söyledi: “27 Mart dedik ilk etapta ama hem güneyde hem de Türkiye’de olaylar gelişiyor. Bizim aldığımız tedbir ve Almanlar giderse yavaş yavaş bazı sektörleri yeniden açık eski günlerine döndürebiliriz. Ama kapıların açılması Güney’de ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıdır. En önemli şey sağlığımızdır. Elbette ekonomi ve maliye de önemlidir ama ilk öncelik sağlıktır. Hiç bir risk alınamaz. Kendimizi korumalıyız. Belli ki bu durum 27 Mart’ı aşacak. Eğitim ve kısıtlamalar konusunda da 27 Mart sonrasında da tatil uzayabilir diye düşünüyorum.” Ayrıntılar

LTB'den “+65 Yaş Tedarik Hattı”

08.50 LTB, Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç ve malzeme ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracağını açıkladı. Ayrıntılar

Polisin test sonuçları negatif

07.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi. Ayrıntılar

19 MART

Kıbrıs'ın kuzeyinde 13 yeni corona virüs vakası açıklandı; toplam sayı 33'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salamis Bay Otel'de karantinada tutulan turist kafilesindeki 12 Alman'a ve halen corona virüs tehşhisi konulan Kıbrıslı Türk bir hastanın eşine yapılan testte pozitif sonuç çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan corona virüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi. Adanın güneyinde bugüne kadar 67 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 33'e yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni coronavirüs vakası daha belirlendi.

Böylece güneyde vaka sayısı 67, ada genelinde 87 oldu.

Güneyde belirlenen 9 yeni vakanın 6'sının önceki gün teyit edilen bir hasta ile yakın temasta bulunan kişiler olduğu belirlendi; ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'tan dönen, ev gözetimindeki üç kişi de hastalık belirtisi sonrasında sağlık birimlerine başvurdu.



Pilli: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

SAAT: 16.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında yer alan, dün yapılan Bakanlar Kurulu sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıntılar

Güneyde iki Covid-19 hastası tedavi oldu

SAAT: 15.30 Güneyde karantinada tedavi gören iki Covid-19 hastası tedavi oldu.Ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışındaki hastalar için duyuru

SAAT 11.30 Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi. Ayrıntılar

Pilli, Anjiyo oldu

SAAT: 10.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ayrıntılar

CTP'den karantinada bulunanlara öneriler

SAAT: 10.14 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi bir bildiri yayımlayarak, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) hastalığı bağlamında karantinada olan kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar

Akıncı örtülü ödeneği Coronavirüs ile mücadeleye aktaracak

SAAT: 10.00 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün Coronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar verdi. Ayrıntılar

NELER YAŞANDI

18 MART

Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 78

17 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 56

16 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 52

15 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 41

14 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 31

13 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 26

12 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 12

11 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5

10 MART

Kuzeyde ilk vaka Mağusa'da

9 MART

Güneyde ilk vakalar: İki kişide sonuçlar pozitif