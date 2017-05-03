Polis Genel Müdürlüğü, 2016 yılında 743, 2017 yılının ilk dört ayında ise 143 yangının meydana geldiğini açıkladı, yangına karşı alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Ülkemizde, 2016 yılında 743, 01 Ocak - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 143 olmak üzere toplamda 886 yangın olayı meydana gelmiştir.

Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden, ülkemizi ve vatandaşlarımızı maddi ve manevi kayıplara uğratan, yangın olaylarının temel nedenleri arasında, dikkatsizlik, ihmal ve yangına karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması yer almaktadır.

Değerli halkımızın, aşağıdaki önlemleri zamanında alarak, yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve sorumlu birer vatandaş olarak davranış sergileyeceklerine inanıyoruz.

Sorumlu bireyler olarak;