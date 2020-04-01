Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 732 oldu.

Covid-19 güneyde 11, kuzeyde ise 3 can kaybına neden oldu. Güneyde daha önce coronavirüsle ilgili açıklanan 3 ölüm vakasının ise sonrasında, diğer hastalıkların öncekli ölüm sebebi olduğuna karar verildi

Adanın güneyinde bugüne kadar 633 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 99 oldu.

.​​Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Güneyde 17 yeni vaka 1 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testlerde 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 82 yaşında 1 kadın ise Covid-19’tan hayatını kaybetti. Güneyde Covid-19 pozitifli toplam 16 ölüm olurken, bunların 11’inin doğrudan Covid-19’dan kaynaklandığı açıklandı. Kaynak: Kıbrıs'ın güneyinde 17 yeni vaka, 1 ölüm daha

164 test, yeni vaka yok

17.30 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.

İlköğretim ders yayınları başlıyor

11.05 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kesintisiz Eğitim Merkezi’nde uzaktan eğitim kapsamında yayınlanan okul öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dersleri yarından itibaren BRT 2’de yayınlanmaya başlanıyor

Yasağa uymuyoruz

10.27 Polis tarafından dün yapılan denetimlerde; 63 kişi kısmi, 21 kişi de gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

“Toplumlar arasında işbirliği kaçınılmaz”

09.47 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın güneyinden 2 bin adet klorokin ilacın geleceğinin açıklanmasının ardından sözlü saldırıya uğradığını bunun hem kendisine hem de uzman hekimlere ve sağlıkçılara büyük haksızlık ve ayıp olduğunu söyledi.

11 NİSAN

Özersay: “BM Askerlerinin ve diplomatların KKTC’ye girişleri de durduruluyor”

22.15 Özersay, Kıbrıs’ın güneyinden gelecek olan diplomat ve BM askerleri ile diğer uluslararası örgüt personelinin kuzeye girişine izin vermeyeceklerini, bu geçişleri bir hafta süreyle askıya aldıklarını duyurdu

Gemiler yük ve tır taşıyacak

19.20 Bakanlar Kurulu önceki kararını tadil etti, 27 Nisan’a kadar gemiyle yolcu taşıması durdu ancak gemiler Girne ve Mağusa limanlarına tır ve yük taşımaya devam edecek.

Güneyde 21 yeni vaka

18.05 Kıbrıs'ın güneyinde bügün 811 test yapıldı, 21 yeni vakaya rastlandı. Güneyde toplam vaka 616 oldu.

Yeni vaka YOK

17.10 Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılan 158 Coronavirüs testinin hepsi negatif çıktı.

KTAMS’tan Özersay’a: Felaket tellalı

14.12 KTAMS, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliz” şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadığını duyurdu, bu açıklamayı ‘felaket tellallığı’ olarak niteledi.

Özersay: “Sağlık sorunu istisna uygulama gerektirebilir, bakanlık durumu değerlendirir”

13.39 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olan vatandaşlara istisna uygulama gerekebileceğini ifade etti.

Besim: “Sağlık Bakanlığı maske dağıtmalı”

13.35 Eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Covid-19 sürecinde en temel ihtiyaçlardan biri olan ‘maske’nin, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılması gerektiğini söyledi.

Güneyden kuzeye ilaç ve korunma giysisi

13.21 Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmede, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin çalışmalarının sürekliliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

Koordinasyon Komitesi üyesi Aşardağ istifa etti

13.15 İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Sarıçizmeli'den Sağlık Bakanlığı’na ilişkin suç duyurusu

13.18 Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sağlık Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sarıçizmeli, ‘sıra yargıda’ diyerek, bölge insanının sağlığının riskte olduğunu söyledi.

Dizdarlı: “Kriz masası bir tane olur”

11.38 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, liderlerin acilen tek bir komite altında buluşması gerektiği çağrısında bulundu. Siyasetçilerin bir masada halk için çalışması gerektiği vurgusunu yaptı.

57 kişi yasağa uymadı

09.13 Polis, 10-11 Nisan tarihlerinde 57 kişinin sokağa çıkma yasağına uymadığını açıkladı.

10 Nisan

Pilli: “Markete giden kişi negatif”

23.24 Sağlık Bakanı Ali Pilli, gece yarısı Brt ekranlarına bağlanarak Alsancak’taki ‘kriz’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ataser: "75 Riverside personeli karantinaya alınıyor"

22.43 Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser 75 Riverside çalışanının yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Güneyde 31 yeni vaka

18.00 Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 819 test sonucunda 31 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

3 yeni pozitif vaka

17.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yapılan 275 test sonucunda 3 yeni vakaya daha rastlandığını açıkladı

Ankara'dan 119 kişi bekleniyor

16.45 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ankara’dan saat 16.00’da kalkacak uçağın 17.00 sıralarında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi

'Covid -19 mücadelesinde gevşeme yok'

16.30 Başbakan Ersin Tatar, “ alınan kararlarla vaka sayısının bugün için yatay seyretmekte olmasına karşın Covid-19’la mücadelenin hiç bir gevşemeden devam ettirileceğini” vurguladı.

Hisarköylü çift: Evde karantina

16.21 Hisarköy’de (Kambilli) yurt dışından gelerek, kendi evinde karantinaya giren aileyle ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

İngiltere’den bir kötü haber daha…

15.54 Covid- 19 nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin bir kötü haber de İbrahim Mercan’dan geldi. İbrahim Mercan, Nam-ı diğer “Mercan Arap”, İngiltere’de yakalandığı Coronavirüse yenik düştü

Değirmenlik’te dayanışma devam ediyor

15.44 Coronavirus salgını sürecinde Değirmenlik Belediyesi, beldedeki dayanışma ve duyarlılığı “Dayanışma Mutfağı” çatısı altında toplama devam ediyor.

Girne'de denetimler sürüyor

15.43 Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içerisinde, Covid-19 ile ilgili hijyen önlemleri yetersiz bulunan toplam dört süpermarket işletmesi kapatılarak mühürlenirken, 24 saat boyunca kapalı kalan işletmeler, gerekli önlemleri yerine getirdiğinden yeniden faaliyetlerine izin verildi.

35 öğrenci için yardım çağrısı

15.38 Girne Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Girne bölgesinde elektronik donanımda eksiklik yaşayan 35 öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

DAÜ seri üretime başladı

15.28 DAÜ doktorlar tarafından da denenen tıbbi kalkanın son rötuşlarını tamamlayarak bir haftada seri üretime başladığını açıkladı.

BM'de Covid-19 bulgusu

14.30 Coronavirus Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne de sıçradı. BM, tespit edilen ilk vakanın hafif semptomlar gösterdiğini ve izole edildiğini bildirdi.

13.00 Kronik rahatsızlığı olan ve Cengiz Topel Hastanesi’nden ilaçlarını almak isteyen vatandaşlara ilaçlarının kolluk ekipleri tarafından adreslere teslim edildiği açıklandı.

Lefke Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak Belediyenin telefon numaralarının (0392 7287347, 0392 7287358, 0392 7287732, 0533 8546371, 0533 8270300, 0533 8268347) aranabileceğini bildirdi.

İlaç taleplerinin en geç saat 11.00'e kadar Belediyeye bildirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, saat 11.00 den sonra gelen ilaç taleplerinin hastane eczanesinin kapanış saati gereğince ertesi gün yerine getirileceği ifade edildi.

71 kişiye yasal işlem

11.00 Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 69 kişi ile yasağa rağmen iş yerini açık bulundurduğu tespit edilen 2 kişiyi tutukladı.

9 NİSAN

İdari tatil 30 Nisan'a, sokağa çıkma yasağı 17 Nisan'a kadar uzatıldı

21. 46 Kıbrıs'ın kuzeyinde kamuda idari tatil 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ancak kamu çalışanları “amirlerinin kararı” ile göreve çağrılabilecek. Ayrıca okullar da 30 Nisan'a kadar tatil olacak.

Pilli sitem etti: "Banka önünde kurallara uymayan insanlar gördüm"

19.35 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısına giderken bir banka önünde maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan insanlar gördüğünü ifade ederek, sitem etti.

Güneyde 38 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 38 yeni Coronavirüs (Covid-19) vakası açıklandı. 78 yaşında 1 kadın hasta yaşamını kaybetti.

1 pozitif vaka

17.35 Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılan 191 Coronavirüs testi sonucu 1 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Özersay: “10 Nisan sonrası uzatma bekliyorum”

14.42 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkacağını, resmi açıklamanın toplantı sonrası yapılacağını açıkladı.

Akıncı: "Sağlık çarkı dönmeden hiçbir çark dönmez"

14.32 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Coronavirüs salgınından ülkenin kendi nüfus boyutunda en az hasarla çıkmak için her türlü tedbiri almak ve alınmakta olan tedbirleri de gevşetmemek gerektiğini vurguladı.

Akıncı, Tatar ve Özersay bir araya geldi

12.05 Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

30 kişi yasağı ihlal etti

10.35 Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08 – 09 Nisan 2020 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 22 kişi kısmi, 8 kişi ise gece saat 21.00’dan sonra olmak üzere toplam 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi

10.25 Coronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları çerçevesinde dün gece yarısından sonra 02.10’da 163 kişiyi taşıyan son uçak da ülkeye geldi.

8 NİSAN

Güneyde 32 yeni pozitif vaka

18:10 Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1256 test yapıldı, 32 YENİ VAKA saptandı. Toplam vaka sayısı 526 oldu.

Kuzeyde 1 yeni vaka

17.10 Sağlık Bakanı bugün 178 test yapıldığını, 1 YENİ POZİTİF VAKA tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de Kıbrıslı hasta sayısı 300'ün üzerinde

17.00 Birleşik Krallık’ta 150’den fazla Kıbrıslı coronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

KVK Yurtlarına temizlik malzemesi takviyesi

16.55 Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’den ülkemize charter uçuşla gelerek, Güzelyurt’taki KYK Yurtlarına yerleştirilen öğrenci ve vatandaşları ziyaret etti.

Londra’dan bir acı haber daha

16.45 Londra’dan bir acı haber daha geldi, Özcan Aygın’ın COVİD- 19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. COVİD- 19, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına mal oldu.

Lefke girişlerine sıkı kontrol

15.51 İlçeler arasındaki seyahat yasağı kapsamında, Aydınköy katlı kavşağıyla Doğancı dönel kavşağı arasındaki kesim bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Girne'de iş insanlarından gıda yardımı

15.30 Girne Belediyesi, coronavirüs salgınıyla mücadele programı çerçevesinde duyarlı iş insanlarının yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ve bireylere ulaştırmaya devam ettiğini duyurdu.

Pilli yineledi: İzolasyon şart

15.20 Bakan Pilli, COVID-19’la mücadelede izolasyonun önemine bir kez daha dikkat çekerek, herkesin zorunlu olmadıkça evde kalmasını, dışarı çıktıklarında da birbirlerine en az iki metre mesafede bulunmalarını ve mutlaka maske kullanmalarını tavsiye etti.

'Destek talebi 5.000’i geçti'

15.15 Başkan Harmancı LTB’nin Ocak ayından itibaren Covid-19 ile mücadele için çalışmalar yaptığı belirterek bu kapsamda da şu ana kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını söyledi.

Acil servis ücretsiz

15.05 YDÜ Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin acil servislere başvuracak hastaların ayaktan ücretiz sağlık hizmeti alabileceği hatırlatıldı.

İş insanlarından önemli katkı

15.00 Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendi bütçesinden ayırdığı ve iş insanlarının katkılarıyla güçlendirdiği kaynakla sağlanan sağlık ekipmanları devlet yetkililerine teslim edildi.

Cezaevi’nde ‘anlamlı üretim’

14.10 Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, COVİD-19’la mücadelede en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak koruyucu maske üretimine başladı.

TMK’da ‘kolonya’ üretimi

11.37 Türk Maarif Koleji’nde (TMK) üretilen kolonyalar Eğitim Bakanlığına sunuldu. TMK Kimya Laboratuvarı’nda kolonya üretti,

İskele'de ilaçlar eve teslim

11.30 İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların ilaçlarını evlerine götürüyor.

Güneydeki hastalar için 'avigan' girişimi

11.25 Kıbrıs Cumhuriyeti, 20 COVID-19 hastası için Avigan anti gribal ilacı alacak

11.20 Yakın Doğu Üniversitesi, COVİD-19 tedavi sürecinde hayati önemi olan solunum destek cihazlarının birden fazla hastada kullanımını sağlamak amacıyla İnovasyon Merkezi ve 3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından üretilen ara bağlantı ve aparatlarının yazılım dosyasını paylaşıma açtı.

YDÜ’den yapılan açıklamada, tek solunum cihazından (mekanik ventilatör) aynı anda iki hastaya solunum desteği sağlayacak ventilatör çoklayıcı aparatların 3D yazıcılarda üretilmesi için gerekli olan yazılım dosyasının www.neu.edu.tr web sayfasında ücretsiz olarak paylaşıma açıldığı belirtildi.

63 kişiye ceza

11.05 Polis, 63 kişinin daha sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dünden bugün sabah 06.00’ya kadar 41 kişi kısmi, 22 kişi de gece sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

Polisin denetimlerinde 2 iş yerinin de açık olduğu tespit edildi. Hem sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hem de iş yerlerini açık bulunduranlar tutuklandı.

"Ruhsal Danışma Hattı” faaliyette

11.00 Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi.

Gümrükte ‘subay’ gerginliği

10.51 Mağusa Limanı’na bugün gelen Toros gemisinin, ülkeye getirdiği çoğunluğu asker yolcuların karantina için otobüslerle bir otele gönderildiği öğrenildi.

Akıncı, hükümet ile bir araya geliyor

10.24 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geliyor.

Yolcular geldi, 'sorun' bitmedi

Yolcular geldi, 'sorun' bitmedi

08.00 İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme girişimleri çerçevesinde 168 kişi charter seferle dün gece yarısından sonra Ercan'a indi.

Çoğu öğrenci 168 KKTC vatandaşını taşıyan uçağın Ercan Havaalanı’na inmesinin ardından karşılanan yolcular, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün merkezi karantinada tutulacacakları yurda yerleştirildi.

İkinci charter seferi yapacak uçağın da bu gece yarısından sonra 00:45’te Ercan Havalimanı’nda olması planlanıyor.

Bu uçakla da 168 KKTC vatandaşının ülkeye geleceği belirtiliyor. Toplam 336 kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtlarında misafir edilecek.

7 NISAN

Coronavirüs ile mücadeleye 30 milyon TL

20.15 Başbakan Tatar, hükümetin, Koronavirüs mücadelesinde kullanılmak üzere 30 Milyon TL’lik kaynak ayırdığını da söyledi.

Birleşik Krallık’ta kayıplarımız büyük

18.38 Cyprus Mail'e göre Birleşik Krallık'taki Kıbrıs Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, pandeminin başlangıcından bu yana İngiltere'de yaklaşık 100 Kıbrıslının coronavirüsten (Covid-19) öldüğünü söyledi.

Güneyde 29 yeni vaka

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saat içerisinde 29 kişinin daha Coronvirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle güneyde Covid-19 vaka sayısı toplamda 494'e yükseldi.

138 test, 2 yeni vaka

17.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün iki yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Pilli, bugün sabah kaybedilen Ümit Tilki’ye de başsağlığı diledi. Bir kişinin taburcu edildiğini söyleyen Pilli, bugün 138 test yapıldığını ifade etti.

Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, 28 gün önce ilk tespit edilen Covid-19 vakasından beri 3246 test yapıldığını, 94 vaka tespit edildiğini belirtti. Toplam 44 hastanın taburcu edildiğini, 47 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini, bir kişinin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Harper: “Çocuklarınızı kavuşturuyoruz”

16.54 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İngiltere Eğitim Kültür Ataşesi Metin Harper, bu akşam İngiltere’den Ercan Havaalanı’na gerçekleşecek charter seferle ilgili açıklama yaparak, bu gece toplamda 6 ülkeden öğrencilerin yola çıkacağını hatırlattı.

Atakan: "168 kişi daha gelecek"

14.21 İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları bugün ve yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkeye dönüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu gece yarısı 168 kişinin daha ülkeye döneceğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 67 kişi tutuklandı

14.15 Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sözkonusu şahısların tutuklandığı bildirildi.

Besim: “Çok geç olmadan bir daha düşünün”

12.22 Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, yaptığı açıklamada, Coronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere’den gelecek olan charter seferle ilgili görüşlerini aktardı, 5 saatlik uçak yolculuğunda hasta olmayanların da olabileceğine dikkat çekti.

Pilli'den başsağlığı mesajı

11.22 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve yurtdışında coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Öğrenciler ailelerine kavuştu

10.36 Mağusa Palm Beach Otel, Güneş Residance ve Riverside Otel'de karantina altına alınan öğrenciler, test sonuçlarının negatif çıkmasıyla bugün ailelerine kavuştu.

Kuzeyde 3. ölüm

10.00 Coronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda yatan KKTC vatandaşı 74 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30'da hayatını kaybetti.

6 NİSAN



Güneyde biri bebek, 19 yeni vaka

18.10 Kıbrıs'ın güneyinde bugün 19 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Vakalardan birinin yeni doğan bir bebek olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Pilli: 323 test, 1 vaka

18.04 Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 323 test yapıldığı, 1 yeni poziif vaka saptandığı açıklandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi.

Sucuoğlu: "İhtiyat Sandığı'ndan avans verilecek”

15.45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçirecekleri bir kararnameyle, Corona virüsü salgını nedeniyle iş yerleri kapandığı için geçim zorluğu yaşayan çalışanların mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı birikimlerinden ayda 2 bin TL çekebileceğini söyledi.

"Doğrulama test sonucu bekleniyor"

15.13 Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen, 3 ayrı otelde gözetim altında tutulan ve 14 günlük gözetim süresini sonucunda 3 pozitif vaka saptanan kişiler konusunda bugün çıkacak doğrulama test sonucuna göre karar verileceğini açıkladı.

Turizm sektörü için tedbir kararı

15.04 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörüne yönelik bazı tedbir kararları aldıklarını belirterek

Adil Bey: Sonuçlar yüzümüzü güldürdü

14.43 Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya göre Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında iken Coronavirüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci hastanede kontrol altına alınırken, temaslı oldukları şüphesiyle tetkik edilen 46 kişinin test sonuçları NEGATİF çıktı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun: “7 kişiden 5’i taburcu oldu”

13.37 Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede Coronavirüs testi pozitif çıkan ilk 7 kişiden 5’inin dün akşam taburcu olup Karpaz’a döndüğünü ifade ederek, iki hafta içinde verilen mücadelenin büyük oranda kazanılacağı öngörüsünde bulundu.

Kıbrıslı öğrenciler diğer toplumun dilinde ‘evde kal’ çağrısı yaptılar

12.49 İngiltere’de öğrenimlerini sürdüren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin oluşturduğu ‘Bicommunal Network of Cypriot Students UK’ organizasyonu Covid-19 salgını nedeniyle bir video hazırladılar ve Kıbrıslıları evde kalmaya çağırdılar.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: 'Şikayeti olmayanlar kumaş maske taksın'

12.32 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, toplu alanlarda herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin kumaş maske takmasını önerdi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Bölgede durum kontrol altında”

12.10 Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Bir hafta içinde yeni bir pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim” dedi.

İlçeler arası geçiş yasağı başladı

10.40 Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılmaya başladı

8 günde 414 tutuklu

10.15 Sekiz günde 414 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı, yasak dinlemeyen bölgeler arasında ise Girne başı çekti

Üniversite öğrencilerine destek hattı kuruluyor

09.32 Üniversite öğrencilerinin sorunlarını iletebileceği, “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” devreye giriyor.

5 NİSAN

Araç Kayıt’ta işbaşı yok

22.38 Hükümet, Araç Kayıt Dairesi ve posta dahil bazı kamu kurumlarının hizmete açılması kararını geri aldı.

İngiltere’den 2 yeni charter sefer

19.53 İngiltere’de eğitim, sağlık ya da turistik gerekçeyle bulunan ve daimi adresleri Kıbrıs olan yurttaşlar için 2 yeni charter sefer düzenleniyor.

Tatar: “Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebilir”

19.39 Başbakan Tatar, “Sıkı tedbirlere uyulması, bugünkü seyrin devam etmesi halinde yine ilgili sağlık kurullarının ve konseyin görüşleri alınarak Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebileceğini de ifade etti

Güneyde 20 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 20 yeni vaka açıklandı, ciddi başka sağlık sorunları da olan 76 yaşında 1 erkek öldü.

238 test, 3 pozitif vaka

17.00 Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 test yapıldığını ve 3 pozitif vaka belirlendiğini söyledi.

Bir kayıp daha

14.32 Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan Mustafa İbrahim (72) koronavirüse yenik düştü.

Erdoğmuş: “Bugün 4 hastamızı daha taburcu ettik”

14.04 Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Özlem Erdoğmuş, Covid-19 tedavisi gören dört hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Öğrencilerde 3 pozitif

10.55 Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında tutulan öğrenciler arasında 3 pozitif vaka saptandığı açıklandı.

Baflı Şakir Cemal’i de kaybettik

10.38 Koronavirüs Londra’da bir Kıbrıslı insanımızı daha aramızdan kopardı. Londra’da yaşayan Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti.

23 kişi yasağı ihlal etti

10.19 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüs salgınına karşı önlem olarak uygulanan gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağını ihlalden dün de 23 kişi tutuklandı.

4 NİSAN

İlçeler arası geçiş YASAKLANDI

19.20 Bakanlar Kurulu, bugün aldığı karar ile 6 Nisan 00.00'dan itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tatar YENİDÜZEN’e açıkladı: Lapta-Alsancak’ta giriş çıkışlara polis kontrolü

18.35 YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında anayolda polis kontrolü konulacağını söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını belirtti.

İlk KKTC vatandaşı taburcu oldu

18.16 Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş ilk pozitif KKTC vatandaşı olan hastanın taburcu edildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan kısa bir paylaşım yapan Erdoğmuş, “Darısı durumları hergün daha iyiye giden hastalarımızın başına.. Gururluyuz” dedi.

Güneyde 30 yeni vaka

18.14 Kıbrıs'ın güneyinde 30 yeni covid-19 vakası daha açıklandı. Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 426'ya yükseldi.

17. 00 Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 220 test yapıldığını hiçbir pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Hastanede coronavirüs tedavisi devam eden iki hastanın bugün yapılan testlerinin negatif çıktığını da açıklayan Bakan Pilli söz konusu hastaların bugün ya da yarın taburcu edileceğini anlattı.

Bakan Pilli coronavirüse yakalanan hastaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı.

Buna göre:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak: 4

Karpaz: 22

Toplam: 57

Londra’dan bir acı haber daha

13.29 Londra’da yaşamını sürdüren Aşağı Bostancılı 82 yaşındaki Salise Demirağ, Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart tarihinde hayatını kaybetti

3 ay için %15 indirim

11. 29 Kıb-Tek, faturalarda Mart-Nisan-Mayıs devrelerine 90 gün gecikme zammı uygulanmayacağını; Nisan-Mayıs-Haziran dönemi faturalarına ise yüzde 15 indirim uygulayacağını açıkladı.

Meslek liseleri maske üretiyor

11.00 Meslek liseleri Coronavirüsle mücadelede ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Akdoğan Belediyesi’nden örnek davranış

10. 05 Mesarya köyünün en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan köyünde, belediye personeli 7/24 görev başında.

47 kişiye yasal işlem

10. 00 Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği ve yasal emirlere riayetsizlik yaptığı tespit edilen 47 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işleme gidildi.

İngiltere'den bir kayıp daha

09. 20 Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybetmesine neden oldu

3 NİSAN

Güneyde 40 yeni vaka, 1 ölüm

18.05 Kıbrıs’ın güneyinde küresel salgın coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, toplam ölü sayısı 11’e yükseldi. Bugün 40 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Detaylar

7 pozitif vaka daha

17. 10 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık’tan yapılan canlı yayınla COVID-19’a ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Bugün 321 test yapıldığını duyuran Bakan Pilli, 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen 7 vakanın 3’ü Lapta, 4’ü ise Karpaz Bölgesi’nden. Ayrıntılar

“Güneyden çekler şubelere yönlendirildi”

17.00 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs’ın güneyinden ödeme bekleyen vatandaşların çeklerinin Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirildiğini duyurdu. Ayrıntılar

Güneyde 4 vakadan 1’i sağlık sektöründen

16.58 Kıbrıs’ın güneyinde corona virüse ilişkin “epidemiyolojik analiz” yapıldı. Kıbrıs Epidemiyolojik Gözetim Birimi analizine göre Covid-19 salgınında endişe verici bir süreç yaşanıyor. Sağlık sektöründen 67 kişi Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.

"%25 kesinti iade edilecek"

16.55 Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı. Ayrıntılar

Tabipler Birliği fonuna destek sürüyor

16.05 Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi. Ayrıntılar

Girne 'kapatma' talep ediyor

15.57 Girne Belediyesi Meclisi, Bakanlar Kurulu’na Girne merkeze başka bölgelerden gelinmesinin yasaklanmasını önerdi. Haberin devamı

Yasağa uymayanlara ek ceza

15.40 Bakanlar Kurulu Yasa Gücünde Kararname çıkartarak sokağa çıkma yasağını uymayanlar için ek cezalar yürürlüğe koydu. Ayrıntılar

25 uzmanla, 3 ay boyunca yardım

14. 58 Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki BM Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamladığı, acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği bildirildi. Haberin devamı

İngiltere’den 1 acı haber daha

14.55 Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına neden oldu. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren Ersin Mehmet Soyalan, Corona virüs Covid 19 nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi.

Karpaz'a 7 gün uzatma

13.58 Bakanlar Kurulu, Karpaz Bölgesi’ndeki 15 yerleşim yerinde bugün süresi dolan TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 7 GÜN DAHA uzattı Haberin devamı

LTB'den geçici faturalandırma

12.15 LTB, Nisan ayı faturalarına, konutlar için Şubat faturasının yüzde 80, işyerleri için de Şubat faturasının yüzde 50’sini yansıtacağını açıkladı.Ayrıntılar

Yerli maske üretimi için adım

11.40 KTSO; gıda, temizlik ve hijyen üretiminin ülkede devam ettiğini, koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Haberi devamı

Corona Virüs Bilim Kurulu toplandı

11.35 Corona Virüs Bilim Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Ayrıntılar

Karpaz, Bakanlar Kurulu kararını bekliyor

10.45 Karpaz Bölgesi’nde görülen Covid-19 vakaları sonrasında 15 yerleşim yerinde 27 Mart tarihinde uygulamaya giren ‘TAM sokağa çıkma yasağı’ süresi bugün 14.00’de sona eriyor. Haberin devamı

Kolan’da ‘ön muayene çadırı’

10.20 Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı koordinasyonu ile Kolan Hastanesi girişinde ön muayene çadırı kuruluyor. Ayrıntılar

2 NİSAN

Tatar: "11 tesiste, 873 kişi gözetim altında"

18.32 Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk öğrencilerin ülkeye gelmeleri yönündeki çalışmaların olumlu sonuç vermekte olduğunu, yapılan planlamaya göre 7 ve 8 Nisan günlerinde iki uçakla başvuranların ülkemize taşınacağını açıkladı. Haberin devamı

Güneyde 36 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 36 yeni coronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Güney haber kaynakları bugün 1 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıntılar

Kıbrıs'ın kuzeyinde 4 yeni vaka

17.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Özersay: "Yalan bilgi veren pozitif vakalara suç duyurusu"

16.54 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Covid-19 pozitif çıkan bazı hastaların bilerek yanlış bilgi verdiklerini ve bulundukları temasları gizlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıntılar

Bakanlık: İşten durdurma yasaklanıyor

14.40 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özle sektörde işten durdurmanın yasaklanacağına dair bir çalışma yapıldığını duyurdu. Ayrıntılar

Siber: “Bu salgının üstesinden gelerek normal yaşantımıza döneceğiz”

14.33 Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Meclis eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber başkanlığında oluşturulan Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi, çalışmalarına başladı. Ayrıntılar

Londra’da bir acı kayıp daha

14.00 Coronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci de hayatını kaybetti... Ayrıntılar

Özersay: "7 ve 8 Nisan'da İngiltere'den iki uçak daha gelecek"

13.25 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den ülkeye gelmek isteyen KKTC vatandaşları için iki uçak daha ayarlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Üstel: "28 Alman turist, ülkelerine uğurlandı"

13.22 Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede daha önce Coronavirüs dolayısı ile tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin bu sabah 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını söyledi. Ayrıntılar

Aktuğ: “Pozitif vaka market çalışanı değil”

12.18 Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede görülen Coronavirüs (Covid-19) vakası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayrıntılar

Tabipler Birliği: “Vakaların %70-80'i hastalığı hafif geçirmektedir”

12.09 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kıtalar arası salgın olarak nitelediği yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının %70-80'i hastalığı hafif geçirmekte olduğunu söyledi. Ayrıntılar

Pilli: "3 kişiye ileri tetkik yapıldı, tetkikler devam ediyor"

11.12 Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul’dan dün gelen 128 kişilik öğrenci grubuna test yapıldığını belirterek, şüpheli görünen 3 kişiye ileri tetkik yapıldığını ve tetkilerinin halen devam ettiğini açıkladı. Ayrıntılar

İncirli: “Kahramanları korumak zorundayız”

10.47 CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli “Covid 19’a karşı en ön cephede savaşan kahramanları korumak zorundayız” uyarısında bulundu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını korumaya yönelik adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıntılar

Atakan: “Ro-Ro gemileri çalışmaya devam edecek”

10.33 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan KKTC - Türkiye arasında çalışan yolcu gemilerinin dün gece itibariyle bir süreliğine seferlerine ara verdiğine işaret etti. Ayrıntılar

Londra'dan yeni acı haber

10.00 Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti. Ayrıntılar

Yasağı ihlal eden 65 kişi tutuklandı

09.14 Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntılar

1 NİSAN

Güneyde 58 vaka, 1 ölüm daha

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde 58 kişi de daha corona pozitif tespit edildi. 66 yaşında bir erkek ise hayatını kaybetti. Ayrıntılar

7 yeni vaka

17.59 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüsle (Covid-19)'la ilgili bugün 488 test yapıldığı, 7 yeni vaka ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıntılar

128 yolcu Ercan’a indi

16.53 Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi. Ayrıntılar

Girne'de 45 market denetlendi, 2'si kapatıldı

14.20 Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla işletmeleri denetliyor. Ayrıntılar

Kuzeyde ikinci ölüm

12.40 Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar

207 öğrenciye test yapıldı, 11 ileri tetkik

11.27 14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderiliyor. Ayrıntılar

71 kişi gece yasak tanımadı

11.50 Polis denetimlerinde dün akşam 36 kişi kısmi, 71 kişi tam sokağa çıkma yasağını ihlal etti, toplam 107 tutuklu. Ayrıntılar

İstanbul'dan Ercan'a charter sefer

09.33 İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

Özersay: "Charter sefer için girişimler sürüyor"

09.12 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar

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