Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 557 oldu.

Covid-19 güneyde 12, kuzeyde ise 2 can kaybına neden oldu.

Adanın güneyinde bugüne kadar 465 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 92 oldu.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Sağlık Bakanı Pilli: 323 test, 1 vaka

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 323 test yapıldığı, 1 yeni poziif vaka saptandığı açıklandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi.



Güneyde biri bebek, 19 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 19 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Vakalardan birinin yeni doğan bir bebek olduğu açıklandı.



Sucuoğlu: "İhtiyat Sandığı'ndan avans verilecek”

15.45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçirecekleri bir kararnameyle, Corona virüsü salgını nedeniyle iş yerleri kapandığı için geçim zorluğu yaşayan çalışanların mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı birikimlerinden ayda 2 bin TL çekebileceğini söyledi.

"Doğrulama test sonucu bekleniyor"

15.13 Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen, 3 ayrı otelde gözetim altında tutulan ve 14 günlük gözetim süresini sonucunda 3 pozitif vaka saptanan kişiler konusunda bugün çıkacak doğrulama test sonucuna göre karar verileceğini açıkladı.

Turizm sektörü için tedbir kararı

15.04 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörüne yönelik bazı tedbir kararları aldıklarını belirterek

Adil Bey: Sonuçlar yüzümüzü güldürdü

14.43 Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya göre Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında iken Coronavirüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci hastanede kontrol altına alınırken, temaslı oldukları şüphesiyle tetkik edilen 46 kişinin test sonuçları NEGATİF çıktı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun: “7 kişiden 5’i taburcu oldu”

13.37 Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede Coronavirüs testi pozitif çıkan ilk 7 kişiden 5’inin dün akşam taburcu olup Karpaz’a döndüğünü ifade ederek, iki hafta içinde verilen mücadelenin büyük oranda kazanılacağı öngörüsünde bulundu.

Kıbrıslı öğrenciler diğer toplumun dilinde ‘evde kal’ çağrısı yaptılar

12.49 İngiltere’de öğrenimlerini sürdüren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin oluşturduğu ‘Bicommunal Network of Cypriot Students UK’ organizasyonu Covid-19 salgını nedeniyle bir video hazırladılar ve Kıbrıslıları evde kalmaya çağırdılar.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: 'Şikayeti olmayanlar kumaş maske taksın'

12.32 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, toplu alanlarda herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin kumaş maske takmasını önerdi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Bölgede durum kontrol altında”

12.10 Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Bir hafta içinde yeni bir pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim” dedi.

İlçeler arası geçiş yasağı başladı

10.40 Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılmaya başladı

8 günde 414 tutuklu

10.15 Sekiz günde 414 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı, yasak dinlemeyen bölgeler arasında ise Girne başı çekti

Üniversite öğrencilerine destek hattı kuruluyor

09.32 Üniversite öğrencilerinin sorunlarını iletebileceği, “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” devreye giriyor.

5 NİSAN

Araç Kayıt’ta işbaşı yok

22.38 Hükümet, Araç Kayıt Dairesi ve posta dahil bazı kamu kurumlarının hizmete açılması kararını geri aldı.

İngiltere’den 2 yeni charter sefer

19.53 İngiltere’de eğitim, sağlık ya da turistik gerekçeyle bulunan ve daimi adresleri Kıbrıs olan yurttaşlar için 2 yeni charter sefer düzenleniyor.

Tatar: “Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebilir”

19.39 Başbakan Tatar, “Sıkı tedbirlere uyulması, bugünkü seyrin devam etmesi halinde yine ilgili sağlık kurullarının ve konseyin görüşleri alınarak Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebileceğini de ifade etti

Güneyde 20 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 20 yeni vaka açıklandı, ciddi başka sağlık sorunları da olan 76 yaşında 1 erkek öldü.

238 test, 3 pozitif vaka

17.00 Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 test yapıldığını ve 3 pozitif vaka belirlendiğini söyledi.

Bir kayıp daha

14.32 Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan Mustafa İbrahim (72) koronavirüse yenik düştü.

Erdoğmuş: “Bugün 4 hastamızı daha taburcu ettik”

14.04 Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Özlem Erdoğmuş, Covid-19 tedavisi gören dört hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Öğrencilerde 3 pozitif

10.55 Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında tutulan öğrenciler arasında 3 pozitif vaka saptandığı açıklandı.

Baflı Şakir Cemal’i de kaybettik

10.38 Koronavirüs Londra’da bir Kıbrıslı insanımızı daha aramızdan kopardı. Londra’da yaşayan Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti.

23 kişi yasağı ihlal etti

10.19 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüs salgınına karşı önlem olarak uygulanan gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağını ihlalden dün de 23 kişi tutuklandı.

4 NİSAN

İlçeler arası geçiş YASAKLANDI

19.20 Bakanlar Kurulu, bugün aldığı karar ile 6 Nisan 00.00'dan itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tatar YENİDÜZEN’e açıkladı: Lapta-Alsancak’ta giriş çıkışlara polis kontrolü

18.35 YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında anayolda polis kontrolü konulacağını söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını belirtti.

İlk KKTC vatandaşı taburcu oldu

18.16 Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş ilk pozitif KKTC vatandaşı olan hastanın taburcu edildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan kısa bir paylaşım yapan Erdoğmuş, “Darısı durumları hergün daha iyiye giden hastalarımızın başına.. Gururluyuz” dedi.

Güneyde 30 yeni vaka

18.14 Kıbrıs'ın güneyinde 30 yeni covid-19 vakası daha açıklandı. Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 426'ya yükseldi.

17. 00 Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 220 test yapıldığını hiçbir pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Hastanede coronavirüs tedavisi devam eden iki hastanın bugün yapılan testlerinin negatif çıktığını da açıklayan Bakan Pilli söz konusu hastaların bugün ya da yarın taburcu edileceğini anlattı.

Bakan Pilli coronavirüse yakalanan hastaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı.

Buna göre:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak: 4

Karpaz: 22

Toplam: 57

Londra’dan bir acı haber daha

13.29 Londra’da yaşamını sürdüren Aşağı Bostancılı 82 yaşındaki Salise Demirağ, Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart tarihinde hayatını kaybetti

3 ay için %15 indirim

11. 29 Kıb-Tek, faturalarda Mart-Nisan-Mayıs devrelerine 90 gün gecikme zammı uygulanmayacağını; Nisan-Mayıs-Haziran dönemi faturalarına ise yüzde 15 indirim uygulayacağını açıkladı.

Meslek liseleri maske üretiyor

11.00 Meslek liseleri Coronavirüsle mücadelede ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Akdoğan Belediyesi’nden örnek davranış

10. 05 Mesarya köyünün en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan köyünde, belediye personeli 7/24 görev başında.

47 kişiye yasal işlem

10. 00 Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği ve yasal emirlere riayetsizlik yaptığı tespit edilen 47 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işleme gidildi.

İngiltere'den bir kayıp daha

09. 20 Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybetmesine neden oldu

3 NİSAN

Güneyde 40 yeni vaka, 1 ölüm

18.05 Kıbrıs’ın güneyinde küresel salgın coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, toplam ölü sayısı 11’e yükseldi. Bugün 40 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Detaylar

7 pozitif vaka daha

17. 10 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık’tan yapılan canlı yayınla COVID-19’a ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Bugün 321 test yapıldığını duyuran Bakan Pilli, 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen 7 vakanın 3’ü Lapta, 4’ü ise Karpaz Bölgesi’nden. Ayrıntılar

“Güneyden çekler şubelere yönlendirildi”

17.00 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs’ın güneyinden ödeme bekleyen vatandaşların çeklerinin Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirildiğini duyurdu. Ayrıntılar

Güneyde 4 vakadan 1’i sağlık sektöründen

16.58 Kıbrıs’ın güneyinde corona virüse ilişkin “epidemiyolojik analiz” yapıldı. Kıbrıs Epidemiyolojik Gözetim Birimi analizine göre Covid-19 salgınında endişe verici bir süreç yaşanıyor. Sağlık sektöründen 67 kişi Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.

"%25 kesinti iade edilecek"

16.55 Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı. Ayrıntılar

Tabipler Birliği fonuna destek sürüyor

16.05 Corona Virüs mücadelesine destek amaçlı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek örgütleri iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ‘Covid-19’ dayanışma fonuna yüzlerce yardım geldi. Ayrıntılar

Girne 'kapatma' talep ediyor

15.57 Girne Belediyesi Meclisi, Bakanlar Kurulu’na Girne merkeze başka bölgelerden gelinmesinin yasaklanmasını önerdi. Haberin devamı

Yasağa uymayanlara ek ceza

15.40 Bakanlar Kurulu Yasa Gücünde Kararname çıkartarak sokağa çıkma yasağını uymayanlar için ek cezalar yürürlüğe koydu. Ayrıntılar

25 uzmanla, 3 ay boyunca yardım

14. 58 Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki BM Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamladığı, acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği bildirildi. Haberin devamı

İngiltere’den 1 acı haber daha

14.55 Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha yaşamına neden oldu. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren Ersin Mehmet Soyalan, Corona virüs Covid 19 nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi.

Karpaz'a 7 gün uzatma

13.58 Bakanlar Kurulu, Karpaz Bölgesi’ndeki 15 yerleşim yerinde bugün süresi dolan TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 7 GÜN DAHA uzattı Haberin devamı

LTB'den geçici faturalandırma

12.15 LTB, Nisan ayı faturalarına, konutlar için Şubat faturasının yüzde 80, işyerleri için de Şubat faturasının yüzde 50’sini yansıtacağını açıkladı.Ayrıntılar

Yerli maske üretimi için adım

11.40 KTSO; gıda, temizlik ve hijyen üretiminin ülkede devam ettiğini, koruyucu giysi ve maske üretimi için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Haberi devamı

Corona Virüs Bilim Kurulu toplandı

11.35 Corona Virüs Bilim Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Ayrıntılar

Karpaz, Bakanlar Kurulu kararını bekliyor

10.45 Karpaz Bölgesi’nde görülen Covid-19 vakaları sonrasında 15 yerleşim yerinde 27 Mart tarihinde uygulamaya giren ‘TAM sokağa çıkma yasağı’ süresi bugün 14.00’de sona eriyor. Haberin devamı

Kolan’da ‘ön muayene çadırı’

10.20 Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı koordinasyonu ile Kolan Hastanesi girişinde ön muayene çadırı kuruluyor. Ayrıntılar

2 NİSAN

Tatar: "11 tesiste, 873 kişi gözetim altında"

18.32 Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk öğrencilerin ülkeye gelmeleri yönündeki çalışmaların olumlu sonuç vermekte olduğunu, yapılan planlamaya göre 7 ve 8 Nisan günlerinde iki uçakla başvuranların ülkemize taşınacağını açıkladı. Haberin devamı

Güneyde 36 yeni vaka, 1 ölüm

18.00 Güneyde 36 yeni coronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Güney haber kaynakları bugün 1 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıntılar

Kıbrıs'ın kuzeyinde 4 yeni vaka

17.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Özersay: "Yalan bilgi veren pozitif vakalara suç duyurusu"

16.54 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Covid-19 pozitif çıkan bazı hastaların bilerek yanlış bilgi verdiklerini ve bulundukları temasları gizlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıntılar

Bakanlık: İşten durdurma yasaklanıyor

14.40 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özle sektörde işten durdurmanın yasaklanacağına dair bir çalışma yapıldığını duyurdu. Ayrıntılar

Siber: “Bu salgının üstesinden gelerek normal yaşantımıza döneceğiz”

14.33 Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Meclis eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber başkanlığında oluşturulan Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi, çalışmalarına başladı. Ayrıntılar

Londra’da bir acı kayıp daha

14.00 Coronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci de hayatını kaybetti... Ayrıntılar

Özersay: "7 ve 8 Nisan'da İngiltere'den iki uçak daha gelecek"

13.25 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den ülkeye gelmek isteyen KKTC vatandaşları için iki uçak daha ayarlandığını açıkladı. Ayrıntılar

Üstel: "28 Alman turist, ülkelerine uğurlandı"

13.22 Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede daha önce Coronavirüs dolayısı ile tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin bu sabah 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını söyledi. Ayrıntılar

Aktuğ: “Pozitif vaka market çalışanı değil”

12.18 Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede görülen Coronavirüs (Covid-19) vakası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayrıntılar

Tabipler Birliği: “Vakaların %70-80'i hastalığı hafif geçirmektedir”

12.09 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kıtalar arası salgın olarak nitelediği yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının %70-80'i hastalığı hafif geçirmekte olduğunu söyledi. Ayrıntılar

Pilli: "3 kişiye ileri tetkik yapıldı, tetkikler devam ediyor"

11.12 Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul’dan dün gelen 128 kişilik öğrenci grubuna test yapıldığını belirterek, şüpheli görünen 3 kişiye ileri tetkik yapıldığını ve tetkilerinin halen devam ettiğini açıkladı. Ayrıntılar

İncirli: “Kahramanları korumak zorundayız”

10.47 CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli “Covid 19’a karşı en ön cephede savaşan kahramanları korumak zorundayız” uyarısında bulundu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını korumaya yönelik adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıntılar

Atakan: “Ro-Ro gemileri çalışmaya devam edecek”

10.33 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan KKTC - Türkiye arasında çalışan yolcu gemilerinin dün gece itibariyle bir süreliğine seferlerine ara verdiğine işaret etti. Ayrıntılar

Londra'dan yeni acı haber

10.00 Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti. Ayrıntılar

Yasağı ihlal eden 65 kişi tutuklandı

09.14 Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntılar

1 NİSAN

Güneyde 58 vaka, 1 ölüm daha

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde 58 kişi de daha corona pozitif tespit edildi. 66 yaşında bir erkek ise hayatını kaybetti. Ayrıntılar

7 yeni vaka

17.59 Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüsle (Covid-19)'la ilgili bugün 488 test yapıldığı, 7 yeni vaka ortaya çıktığı açıklandı. Ayrıntılar

128 yolcu Ercan’a indi

16.53 Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi. Ayrıntılar

Girne'de 45 market denetlendi, 2'si kapatıldı

14.20 Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla işletmeleri denetliyor. Ayrıntılar

Kuzeyde ikinci ölüm

12.40 Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıntılar

207 öğrenciye test yapıldı, 11 ileri tetkik

11.27 14 günlük karantinanın ardından Malpas'tan ilk öğrenci grubu evlerine gönderiliyor. Ayrıntılar

71 kişi gece yasak tanımadı

11.50 Polis denetimlerinde dün akşam 36 kişi kısmi, 71 kişi tam sokağa çıkma yasağını ihlal etti, toplam 107 tutuklu. Ayrıntılar

İstanbul'dan Ercan'a charter sefer

09.33 İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

Özersay: "Charter sefer için girişimler sürüyor"

09.12 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çeşitli gerekçelerle İngiltere’de bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen Kıbrıslı Türkler için yeniden charter sefer düzenlenmesi amacıyla çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar

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