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“Toplam 541 test yapıldı, pozitif vaka yok”

“Toplam 541 test yapıldı, pozitif vaka yok”

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 541  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 541  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

 

1 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 541   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.915 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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