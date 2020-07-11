Toplam 428 test, pozitif vaka yok
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 428 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 428 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
11 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 428
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.914
Toplam Vaka Sayısı- 115
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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