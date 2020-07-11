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  3.  Toplam 428 test,  pozitif vaka yok
 Toplam 428 test,  pozitif vaka yok

 Toplam 428 test,  pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 428 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 428 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

11 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 428    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.914  

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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