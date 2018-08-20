Toplam 4 gr uyuşturucu, 4 tutuklu…

Mağusa’da kendinden geçmiş vaziyette tespit edilen E.Ç’nin üzerinde yapılan aramada içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde içeren sarma sigara ile 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı E.Ç, sorgusunda konu uyuşturucu maddeyi arkadaşı Z.K. ile birlikte İ.D’den aldığını itiraf etmesi üzerine ise Z.K., İ.D ve İ.D’nin sevgilisi B.L. de tespit edilerek tutuklandı. Zanlı E.Ç ile Z.K’ye uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen zanlı İ.D’nin tasarrufunda ise 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Gözünde ciddi derecede morluk olan ve aldığı darbe sonucunda gözü kapanan zanlı İ.D’nin avukatı, zanlı İ.D’nin polis tarafından ciddi şekilde darp edildiğini iddia etti. Polis ise iddiaları yalanlayarak zanlı İ.D’nin polisten kaçmaya çalışırken düşüp yüzünü ağaç kovuğuna vurduğu yönünde açıklamada bulundu.

Ormanlık alanda uyuşturucu alışverişi yaptılar…

Meselenin tahkikat memuru, 18 Ağustos tarihinde alınan bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir marketin yanında bir kişinin kendinden geçmiş vaziyette olduğunun öğrenildiğini söyledi. Akabinde alınan bilgi üzerine söz konusu yere gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı E.Ç’yi elinde tutmakta olduğu içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ile tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada ise cebinde kağıt parçası içerisinde 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, tutuklanan zanlı E.Ç.’den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeyi ayni gün zanlı Z.K. ile birlikte Glapsides Plajının yanında bulunan ormanlık alan içerisinde zanlı İ.D’den aldıklarını, aracının ise konu ormanlık alanda battığını beyan ettiğini belirtti. Zanlı E.Ç’nin beyanı üzerine Konu ormanlık alana gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı E.Ç’nin aracında yapılan kontrol esnasında zanlı İ.D. ile B.L’nin araçları ile söz konusu yere geldiğini belirtti. Tahkikat memuru, zanlı İ.D’nin polisi görmesi üzerine araçtan inip tasarrufunda bulundurduğu 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçtığını belirterek, zanlı İ.D’nin kaçma esnasında ayağının takılarak düştüğünü ve yüzünü ağaç kovuğuna vurduğunu söyledi. Tahkikat memuru, zanlı İ.D’nin yakalanarak alıkonulmasının ardından ise aracında arama yapıldığını ve bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunduğunu belirterek, zanlı İ.D. ile araçta bulunan zanlı B.L’nin tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Kıdemli Yargıcı Hale Ahmet Dağlı, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.