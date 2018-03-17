Toplam 158 Bin 735 Euro, 12 Bin 557 TL katkı payı

10 Mart tarihli Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlara göre, ‘turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla’, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından çeşitli kurum ve kişilere yapılması onaylanan rakamlar açıklandı.

14 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan iki ayrı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Tarafından, toplam 158 Bin 735 Euro, 12 Bin 557 TL katkı payının, ‘turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla’ kullanılması için çeşitli kurum ve kişilere yapılmasını onayladı.

İki ayrı toplantıda, toplam 158 Bin 735 Euro, 12 Bin 557 TL ödenek onaylanırken şirket isimleri de açıklandı.

İsimler ve ödenekler

Açıklanan isimler ve ödenekler Resmi Gazete’de şöyle yer aldı:

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 17,867.25 Euro

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 15,612 Euro

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 9,866.25 Euro.

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 20,707.12 Euro.

Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 8,373 Euro.

Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 3,369.75 Euro.

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 19,175.25 Euro.

Toplam: 94,970.62 Euro

Bakanlık onayı ile All Year Cyprus Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 540 Euro

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'nin ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 10,315.50 Euro

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 27,425.25 Euro

Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 25,483.5 Euro

Toplam: 63,764.25 Euro

Bakanlık onayı ile Northern Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 10,569.36 TL

Bakanlık onayı ile Bon Voyage Tourism’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı: 1,987.57 TL

Toplam: 12,556.93 TL.”