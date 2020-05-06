“Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı.
Pilli, bugün Covid -19 testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti. Pilli, önümüzdeki ilk 15 günün önemine dikkat çekerek Covid - 19 savaşının henüz bitmediğini, kurallara uymanın hayati önem taşıdığını," önlemlerini al güvende kal sloganıyla " hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.
Bakan Pilli'nin, 6 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1355
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 17.786
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok