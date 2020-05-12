Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Toplam 1016 test yapıldı, pozitif vaka yok"
“Toplam 1016 test yapıldı, pozitif vaka yok"

“Toplam 1016 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1016 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1016 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin çeşitli alanlarda faaliyete başlayana iş yerlerinin çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

 

Bakan Pilli'nin, 12  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 26.073 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 307 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler