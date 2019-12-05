Topçuköy'de ani ölüm!

Topçuköy sakinlerinden 72 yaşındaki Mustafa Soykara, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, Soykara'ya bugün otopsi yapıldığı ve çıkan otopsi sonucunda Soykara'nın ölüm sebebinin "aort damarının yırtılması” olduğu bilgisini verdi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.