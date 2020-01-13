Tones and I'ın “Dance Monkey” şarkısı 1 numara

Ersin Kaşif

Dijital dünyada yıldız olmak eskisinden daha kolay. Yapmanız gereken tek şey dijital dünyanın kurallarına uygun bir şekilde promosyon yapmak. Avustralyalı şarkıcı Tones and I, 'Dance Monkey' şarkısıyla 2019'a damga vurmayı başardı. Sadece kendi ülkesi ya da Yeni Zelanda'da değil aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere, Almanya'dan İsveç'e, Hollanda'dan Norveç'e 1 numara oldu. Dünya yıldızlarına mesafeli ABD müzik sektöründe, yani Billboard Hot 100'de bile şarkı şu anda 23 numaraya kadar yükseldi. Electro pop türündeki şarkı hem pop hem de elektronik yürüyüşleriyle oldukça akılda kalıcı bir şarkı.

Tones and I gibi henüz 19 yaşında olan bir ismin bu kadar büyük bir sükse yapmasındaki en büyük sebebin ise ortalığın 'feat.'lerden geçilmemesinden duyulan sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Remix mantığıyla gerçekleşen feat.'lerden ya da yeni nesil rap'ten o kadar sıkıldık ki, pop, kendine yeni yıldızlar yaratarak devam ediyor. Tones and I'ın Avustralyalı olduğunu göz önünde bulundurursak dünya çapında bir hit yakalamanın sırrının İngiltere ya da ABD'yi fethetmekten geçtiğini bir kez daha hatırlamış oluyoruz.

Haftanın DJ’ini Seçtik; Dj Regard

Bu hafta yine dünyayı takip ederek en popüler isimleri sayfamıza konuk ediyoruz. Dardan Aliu, profesyonel adı Regard tarafından bilinen bir Kosovalı DJ’dir. Regard kariyerine 2008 yılında Elektronik dans müziği türünde başladı; daha sonra Deep house'a geçti. 2019 yılında başarısı, YouTube kanalında 860 binden fazla abone ve 700 milyondan fazla görüntüleme elde ederek zirveye ulaştı. 2019'da Tik Tok, Spotify ve Apple Music'te viral hale gelen 'Ride It' kaydından sonra,

Regard, modern küresel müzik manzarasını ele geçirmeye hazır. Regard, LEAF Yönetimi altındaki LEAF Müzik bölümü tarafından yönetilmektedir ve LEAF ile kariyerine altı yıllık bir imza atmıştır. Çok genç ve merdivenleri süratle yukarı doğru tırmanmaya başlayan yeni dönem DJ’i Regard’ı mutlaka dinleyin.