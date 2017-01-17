TOL’da antrenman sıkıntısı

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de ilk yarıyı bir maç eksikle ile kapatan Türk Ocağı, lige verilen bir aylık aranın bir haftasını Antalya’da güç depolayarak geçirirken, orada bulunduğu süre içerinde kendisi gibi kamp yapan üçüncü ülke takımlarından biriyle de maç yaptı. Antalya’da geçirdikleri bir haftalık kamp çalışmasından oldukça memnun olduğunu dile getiren Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, adaya döndükten sonra doğru dürüst antrenman yapacak yer bulamamaktan yakındı.

Bolkan: “Antrenman yapacak saha bulmakta zorlanıyoruz”

İlk yarının ilk dört haftasını kendilerinin hayatlarında olmadığını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, kendisi ile birlikte Türk Ocağı takımının oynadıkları on karşılaşmadan sadece bir mağlubiyet, bir beraberlik aldıklarını, geriye kalan sekiz maçı kazandıklarını hatırlattı. Aynı istikrarla lige devam etmek için çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Mehmet Bolkan, bu nedenle Antalya’yı tercih ettiklerini, kendilerine bu imkanı sağlayan kulüp başkan ve yönetimine de teşekkür ettiğini söyledi. Antalya’da çok iyi bir hazırlık süreci yaşadıklarını, orada kendileri gibi kamp yapan Asya ülkesi bir takılma da maç yapma fırsatı bulduklarını belirten Bolkan, “Adaya döndükten sonra maalesef idman yapacak tesis bulmakta zorlanıyoruz. Üç gün sonra Yalova ile ilk yarının son maçını oynayacağız, ancak antrenman yapamamanın sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.

“İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

İkinci yarıya Doğan Türk Birliği maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Mehmet Bolkan, “o maça kadar biri lig, biri de kupa olmak üzere iki karşılaşma yapacaklarını, amaçlarının bu iki karşılaşmayı kazanıp hem ligde hem de kupaya iyi bir başlangıç yapmak olduğunu söyledi. Süper Lig’de şampiyonluğun uzak olduğunu, ancak ligi bitirebilecekleri en üst seviyede tamamlamak için çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten Bolkan, asıl hedefin kupa olduğunu söyledi.