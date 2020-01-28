Dila ŞİMŞEK

Grafik Tasarımcı Necla Ecem Özoğul Kızıl, bir senedir el yapımı tohumlu kağıt üretiyor. Yakın zamanda atölyesini açmaya hazırlanan Kızıl, davetiyeden hediyeliğe birçok çeşit olarak kullanabilecek bu kağıtlar, geri dönüşüme ve yeşillendirmeye katkı sağlıyor. Şimdiye kadar dernekten belediyelere, farklı kurumlarla çalıştığını söyleyen Kızıl, bu kağıtları nasıl üreteceğini kendi kendine öğrenmiş.



“İnsanlar tohumu ekiyor, ne zaman filizlenecek, hangi çiçek çıkacak diye heyecanla bekliyor”

Kızıl, kağıtlarla uğraşmaya ilgi duyduğunu, bu nedenle de grafik tasarımı okuduğunu belirtiyor. Çevresindeki herkesten çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Kızıl, “İnsanlar tohumu ekiyor, ne zaman filizlenecek, hangi çiçek çıkacak diye heyecanla bekliyor” diyor. Çiçeğin yeşermesinin insanları mutlu ettiğini ve herkesin ilgiyle büyümesini izlediğini dile getiriyor. Kıbrıs’a özgü feslikan çiçeğini sıklıkla kağıtlarında kullandığını anlatan Kızıl, deneyip yanılarak üretimi nasıl yapacağını öğrendiğini kaydediyor.



“Ekildiği zaman 10-15 gün içerisinde tohuma bağlı olarak çiçek yeşeriyor”

Hangi kağıdın kullanılması gerektiği, çiçeğin ne zaman çıkacağını ve benzeri bilgileri öğrenmesinin zaman aldığına dikkat çeken Kızıl, işinden oldukça memnun. “Hazırladığım tohumlu kağıtlar birçok dernekte ve belediyelerde davetiye olarak kullanıldı. Aynı zamanda özel gün hediyeliği olarak birçok alanda kullanılıyor. Ekildiği zaman 10-15 gün içerisinde tohuma bağlı olarak çiçek yeşeriyor. Geri dönüşüm malzemeden el yapımı olduğu için çevreci bir ürün… İnternet üzerinde satışını yaptığım bir firmam var, kısa bir süre içinde de atölyem açılacağı için çok mutluyum... Böyle çevreci ve geri dönüşüme destek veren ürünlerin kullanılmasının yaygınlaşmasını umuyorum.”