TMK'nin süresinin uzatılması komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:00’da toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı.

Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yönlendirmesi ile mevzuatımızın bir parçası olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir gereği olarak yaşama geçirilen Taşınmaz Mal Komisyonuna (TMK) başvuru süresi 21 Aralık 2019 tarihinde sona ermektedir. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olduğunun ve alternatifli hukuki çarelerin kanıtlanması ve Uluslararası kamuoyunda, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinde yaratılmak istenen olumsuz intibanın ortadan kaldırılması için başvuru süresinin iki yıl daha uzatılması büyük önem taşımaktadır.”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.